سياسي هنغاري يطالب بالاستيلاء على منطقة أوكرانية

هبة بريس _ وكالات

قال السياسي الهنغاري لازلو توروكاي المعروف بتصريحاته اليمينية المتطرفة، إنه إذا سقطت أوكرانيا فيجب على هنغاريا المطالبة بمنطقة ما وراء الكربات (ترانسكارباتيا

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هذا السياسي، أنه “إذا أسفر الصراع الحالي عن اندثار أوكرانيا كدولة، فسيطالب حزبنا “وطننا” بأن تستعيد هنغاريا منطقة ترانسكارباتيا”.

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ويشار إلى أن لازلو توروكاي، كان قد أدلى بتصريحات مماثلة خلال مؤتمر الحزب المذكور أعلاه في بودابست.

ودعا توروكاي كذلك إلى تعزيز العلاقات مع الدول غير الغربية، واتهم الاتحاد الأوروبي بمحاولة “استعمار” هنغاريا.

ويعتبر توروكاي، من السياسيين اليمينين المتطرفين، وهو صحفي شغل في فترة 2003-2013 منصب رئيس تحرير مجلة “الحاضر المجري”.

وتقع منطقة ما وراء الكربات (ترانسكارباتيا) في غرب أوكرانيا، ومركزها الإداري أوجغورود، وتقيم فيها أقلية هنغارية.

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