“الدعم التربوي” بجهة فاس مكناس…انخراط وارقام

ع محياوي _ هبة بريس

عرفت عملية الدعم التربوي بجهة فاس مكناس تنزيلا للمخطط الجهوي و المخططات الإقليمية والمحلية انخراطا ايجابيا من طرف الفاعلين التربويين والشركاء وإقبالا مهما من قبل المتعلمين.

واستفاذ التلاميذ بالجهة بالأسلاك التعليمية الثلاثة من حصص الدعم التربوي لمواد االامتحانات الاشهادية والتعلمات الأساس حيث شملت:

• 51553تلميذ (ة) بالثانوي التأهيلي ؛

• 77682 تلميذ (ة)بالثانوي الإعدادي؛

• 138569 (ة) تلميذ من السلك الابتدائي؛

شملت حصص الدعم التربوي جميع مواد الامتحانات الإشهادية بالمستويات التعليمية الثلاثة.

ساهم في هاته العملية 8457 مؤطرا(ة) ، منهم 7200 أستاذ للتعليم العمومي بالإضافة إلى مساهمة الشركاء .

هذا، وتستمر عملية الدعم التربوي كما نصت عليها التوجيهات الأساسية للمخطط الوطني للدعم التربوي برسم الموسم الدراسي 2023/2024طيلة الموسم لتمكين المتعلمين من التحكم في التعلمات الأساس والتهيء الجيد للامتحانات الاشهادية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

• انخراط إيجابي ومسؤول للسيدات الأستاذات والسادة الأساتذة.

• أكثر من 267804 تلميذ(ة) يستفيدون من الدعم التربوي بجهة فاس –مكناس.

• 1035 مؤسسة تعليمية شاركت في الدعم التربوي على مستوى الجهة.

وإذ تتقدم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس بهاته المعطيات الخاصة بالدعم المدرسي لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ ولعموم المواطنين والمهتمين بالشأن التعليمي خاصة بالجهة، فإنها تتوجه بالشكرا الجزيل لكل من ساهم في نجاح هاته العملية التربوية النبيلة من هيئة التدريس والإدارة التربوية وهيئة التفتيش والشركاء، والأطر الإدارية بكل من الأكاديمية والمديريات الإقليمية .

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