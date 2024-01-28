ولاية أمن الرباط : وفاة خمسيني كان موقوفا في قضية هتك عرض قاصر
هبة بريس _ الرباط
علم لدى ولاية أمن الرباط أن شخصا كان موضوع بحث قضائي على خلفية توقيفه في قضية هتك عرض قاصر، قد وافته المنية، مساء أمس السبت (27 يناير)، خلال نقله إلى المستشفى.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أحالت السلطة المحلية على مصالح الأمن، المشتبه فيه البالغ من العمر 55 سنة، بعد توقيفه وهو بصدد استدراج قاصر والتغرير به بشاطئ البحر، وخلال إخضاعه لإجراءات التحقق من الهوية بمقر الديمومة، ظهرت عليه أعراض صحية، مما استدعى نقله للمستشفى حيث وافته المنية.
وتم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي بالمستشفى لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.
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7 تعليقات
الى السيد المدير العام للأمن الوطني الهذا الحد بلغ يوالي أمن اكادير اعتبار موظفي الشركة مجرد خدم وعبيد؟ باي حق ايها المدير العام يتم حرمان موظفي الشركة بوالاية أمن اكادير من طرف والي الامن من رخصة 48 ساعة الا بتبرير مكتوب ومن عجز عن ذلك يحرم من هذا الحق؟ لماذا هذا الشطط في استعمال السلطة والكيل بمكيالين من طرف مسؤولي هذه المديرية تجاه الموظفين؟؟
هذآ عقاب من الله سبحانه وتعالى ..
للآسف الشديد لو كان اجنبي لم يفعل هذه الأفعال اللاخلاقية في حقّ هذا القاصر الذي لاحولة له ولاقوة إلا بالله العليّ آلعظيم ، ولكن الحمدلله أخذ عقابه من الله عز وجل ..
والله أعلم هناك مؤامرة في وفاته لهذا يجب على السلطات المختصة في البحث الدقيق لملامسة وفاته.
حسبي الله ونعم آلوكيل كيف خولت له نفسه ان يغتصب طفلا بريئا ولكن الحمدلله توفي قبل أن يتحاكم على جريمته .
يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق الشرطة العلمية بأخذ عينة للتأكد من وفاته
لقد تصرفت العدالة الإلاهية وهذا هو جزاء المجرم