ولاية أمن الرباط : وفاة خمسيني كان موقوفا في قضية هتك عرض قاصر

هبة بريس _ الرباط

علم لدى ولاية أمن الرباط أن شخصا كان موضوع بحث قضائي على خلفية توقيفه في قضية هتك عرض قاصر، قد وافته المنية، مساء أمس السبت (27 يناير)، خلال نقله إلى المستشفى.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أحالت السلطة المحلية على مصالح الأمن، المشتبه فيه البالغ من العمر 55 سنة، بعد توقيفه وهو بصدد استدراج قاصر والتغرير به بشاطئ البحر، وخلال إخضاعه لإجراءات التحقق من الهوية بمقر الديمومة، ظهرت عليه أعراض صحية، مما استدعى نقله للمستشفى حيث وافته المنية.

وتم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي بالمستشفى لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.

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