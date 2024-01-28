حذف درس “القضية الفلسطينية” من مادة الاجتماعيات يصل البرلمان
وجهت بناني الرطل سؤال كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي قالت فيه “أنه، إن كان هذا أمر منطقي يقتضيه تكييف المقرر مع الزمن الدراسي، يبقى حذف دروس في غاية الأهمية والإبقاء على أخرى يبقى أمرا غير مفهوم.”
وأوضحت، أنه في مادة التاريخ تم حذف درس” القضية الفلسطينية ” و”الصراع العربي الإسرائيلي”، بالرغم من الظرفية التي تعيشها دولة فلسطين الشقيقة بسبب الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني وأهمية إحياء القضية بالنسبة للتلاميذ، مع أن هناك دروس كانت أولى أن تحذف مثل درس “ظاهرة الأنظمة الديكتاتورية”.
وتابعت النائبة البرلمانية عن البيجءدي ، وفي مادة الجغرافيا، تم حذف درسي “روسيا ورهانات التحول” و”مصر نموذج تنموي عربي” والإبقاء على درس “الولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية”.
واسترسلت، وفي مادة التربية على المواطنة، تم حذف درس” الحفاظ على الموارد الطبيعية” والذي يعتبر أهم من درس “نحن والعالم نتقاسم الكرة الأرضية” لأن التلميذ في أمس الحاجة الآن للانخراط في الحفاظ على الموارد الطبيعية نظرا للتقلبات المناخية والجفاف البنيوي الذي يعيشه المغرب.
و تساءلت بناني الرطل عن المعايير المعتمدة في إعداد هذه الوثيقة المرجعية، والأسباب الموضوعية التي دفعت الوزارة لإعطاء الأولوية لدروس دون غيرها.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
اسألوا عمن يقرر المقررات الدراسية وخاصة مادة التاريخ والتربية الإسلامية!! يحاربون الله ورسوله باسم التطرف والإرهاب وكأن كتاب الله تعالى وسنة نبيه ارهابا وتطرفا من طرف اناس لاعلاقة لهم بالاسلام والمسلمين. ونقول دائما لماذا يوجد الجفاف والكوارث.. الخ العيب فينا القوي يأكل الضعيف ولايرحمه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يامن همهم وسخ الدنيا الفانية. سوف تموتون يوما ما وسوف تسألون عن كل صغيرة وكبيرة ولم ولن ينفعكم احد داخل قبوركم.
صحيح، لا يقبل حذف القضية الفلسطينية من مقررات التعليم لأنها القضية الأم للأمة الإسلامية.
مجرد تساؤل.
ما هو مفهوم التطبيع !!!؟؟؟
لمن يجهل أو يتجاهل مفهومه قبر القضية الفلسطينية وحذف كل ما يعادي الصهاينة وإدانة المقاومة والترويج للسلام مع الصهاينة وإدراج الثقافة اليهودية في المناهج المدرسية، حتى الأذان أصبح بترنيم يهودية.
ذلك ما قام به المغرب بدليل القرار الذي ورد في المقال الذي تضمن ما نصه:
“في مادة التاريخ تم حذف درس القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي” انتهى الاقتباس.
وبدليل إدانة بوريطة لعمليات المقاومة ووصفها بـ “الإرهابية” خلال قمة النقب.
هذا القرار هو رد مزدوج على المتظاهرين ضد التطبيع، وعلى الموقعين على عريضة ضد التطبيع.
جاء في المقال ما نصه:
“في مادة الجغرافيا، تم حذف درسي “روسيا ورهانات التحول” و”مصر نموذج تنموي عربي” والإبقاء على درس “الولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية”. انتهى الاقتباس.
هذا يعني أن المغرب كفر بالعروبة، وارتمى في أحضان أمريكا والكيان مغمض العينين.
صدق بايدن وهو الكذوب عندما قال: “لا ينبغي أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا” انتهى الاقتباس.
وماذا عن درس الهوية المغربية ودرس تاريخ المغرب?
لم يتم حذف درس القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي