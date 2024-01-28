حذف درس “القضية الفلسطينية” من مادة الاجتماعيات يصل البرلمان

هبة بريس _ الرباط

وجهت بناني الرطل سؤال كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي قالت فيه “أنه، إن كان هذا أمر منطقي يقتضيه تكييف المقرر مع الزمن الدراسي، يبقى حذف دروس في غاية الأهمية والإبقاء على أخرى يبقى أمرا غير مفهوم.”

وأوضحت، أنه في مادة التاريخ تم حذف درس” القضية الفلسطينية ” و”الصراع العربي الإسرائيلي”، بالرغم من الظرفية التي تعيشها دولة فلسطين الشقيقة بسبب الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني وأهمية إحياء القضية بالنسبة للتلاميذ، مع أن هناك دروس كانت أولى أن تحذف مثل درس “ظاهرة الأنظمة الديكتاتورية”.

وتابعت النائبة البرلمانية عن البيجءدي ، وفي مادة الجغرافيا، تم حذف درسي “روسيا ورهانات التحول” و”مصر نموذج تنموي عربي” والإبقاء على درس “الولايات المتحدة الأمريكية قوة عالمية”.

واسترسلت، وفي مادة التربية على المواطنة، تم حذف درس” الحفاظ على الموارد الطبيعية” والذي يعتبر أهم من درس “نحن والعالم نتقاسم الكرة الأرضية” لأن التلميذ في أمس الحاجة الآن للانخراط في الحفاظ على الموارد الطبيعية نظرا للتقلبات المناخية والجفاف البنيوي الذي يعيشه المغرب.

و تساءلت بناني الرطل عن المعايير المعتمدة في إعداد هذه الوثيقة المرجعية، والأسباب الموضوعية التي دفعت الوزارة لإعطاء الأولوية لدروس دون غيرها.

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