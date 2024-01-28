“غوتيريش” يناشد الدول المانحة ضمان استمرار عمليات الأونروا

2024-01-28 / 09:15
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هبة بريس

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة “ضمان استمرارية” عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعدما علقت الكثير منها تمويلها لها بسبب اتهامات اسرائيل بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح غوتيريش في بيان “فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا”.

وقالت إسرائيل إن موظفين عدة في الأونروا كانوا ضالعين في هجوم حماس، ما دفع بعض الدول المانحة الرئيسية إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية.

وصرفت الأونروا موظفين عدة بعد الاتهامات الإسرائيلية واعدة بتحقيق شامل في الاتهامات فيما تعهدت إسرائيل منع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية.

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‫8 تعليقات

  1. مصداقية مجلس الأمن الدولي او محكمة العدل الدولية تحاول تكبيق عدالة القانون الدولي وتهدئة الحرب ..

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  4. مجلس الامن إحالة القرار والفيتو الامريكي ينتظره معناه انتهى كل شي والقرار حبر على ورق كأنه لم يكن شي..

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  5. السيد انطونيو غوتيرس بصفته الأمين العام للأمم المتحدة أن يضع حدا لجرائم العدو الصهيوني في غزة..

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  7. يجب حل دولة الكيان الصهيوني و إبقاء دولة فلسطين الشقيقة ودعمهم و مساندتهم ضد المحتل الصهيوني..

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  8. يتساراعون كالكلاب لارضاء الصهاينة
    اسرائيل تكدب وتنافق والماسونيون يأيدون الصهاينة في كل شيء
    فاين هي الحكومات العربية التي تصهينت حتى اصبحت لا قيمة لها ولا وزن
    كلهم يتسارعون لإرضاء الصهاينة
    لكن هناك من لا يغفل ولا ينام رب المستضعفين في الارض
    ان نصر الله قريب
    امواتنا شهداء عند الله وموتاهم في جهنم وبئس المصير
    ( ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الضالمون )
    النصر والعزة والكرامة لكل من ساهم من بعيد او قريب في حق الشعب الفلسطيني في الحياة

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