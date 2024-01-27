تشافي يعلن رسميا موعد رحيله عن نادي برشلونة

2024-01-27 / 22:49
4
هبة بريس - وكالات

أعلن مدرب برشلونة، تشافي هرنانديس، مساء اليوم السبت، أنه سيترك منصبه في يونيو المقبل، وذلك عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال 3-5 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال تشافي الذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني عام 2025، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: “في 30 يونيو سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس خوان لابورتا ومع الجهاز الفني”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة أمريكية: 80% من أنفاق حماس لا تزال سليمة

صحيفة أمريكية: 80% من أنفاق حماس لا تزال سليمة

2024-01-28 / 10:52
Photo of “غوتيريش” يناشد الدول المانحة ضمان استمرار عمليات الأونروا

“غوتيريش” يناشد الدول المانحة ضمان استمرار عمليات الأونروا

2024-01-28 / 09:15
Photo of إدانة كندي باع “مواد انتحارية” وتسبب في 14 جــ..ـريمة قـ..ـتل

إدانة كندي باع “مواد انتحارية” وتسبب في 14 جــ..ـريمة…

2024-01-27 / 22:32
Photo of القسّام..إذا استمرت الحرب فتوقعوا مقتل جميع الأسرى بالقصف

القسّام..إذا استمرت الحرب فتوقعوا مقتل جميع الأسرى بالقصف

2024-01-27 / 21:37
Photo of مصطفى الرياحي..شرطي يرسم صورة مشرّفة للمغرب بميلانُـو الإيطالية

مصطفى الرياحي..شرطي يرسم صورة مشرّفة للمغرب بميلانُـو الإيطالية

2024-01-27 / 18:30
Photo of اسبانيا تعتقل مغربيا أحد أكبر زعماء المافيا بهولندا

اسبانيا تعتقل مغربيا أحد أكبر زعماء المافيا بهولندا

2024-01-27 / 18:21
Photo of بلجيكا.. اعتقالات بالجملة بعد العثور على كوكايين بمكتب وزيرة التعليم

بلجيكا.. اعتقالات بالجملة بعد العثور على كوكايين بمكتب وزيرة…

2024-01-27 / 14:12
Photo of للمغاربة الراغبين في العيش بالسعودية.. الرياض تفتح باب الإقامة أمام المواهب والكفاءات

للمغاربة الراغبين في العيش بالسعودية.. الرياض تفتح باب الإقامة…

2024-01-27 / 13:20
Photo of القسام: قتلنا 53 جنديا صهيونيا ودمرنا 68 آلية عسكرية الأسبوع الماضي

القسام: قتلنا 53 جنديا صهيونيا ودمرنا 68 آلية عسكرية…

2024-01-26 / 22:32
Photo of الجيش الإسرائيلي يغتال صاحب المقولة الشهيرة : “حلل يا دويري”

الجيش الإسرائيلي يغتال صاحب المقولة الشهيرة : “حلل يا…

2024-01-26 / 19:32

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق