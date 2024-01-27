بحضور سفير البيرو بالرباط ..سفينة التدريب الشراعية “أونيون” ترسو بميناء طنجة ( فيديو )

هبة بريس - مكتب طنجة

رست صباح أمس الجمعة بميناء طنجة المدينة السفينة المدرسية الشراعية البيروفية “Union” قادمة من ميناء ملاغا بإسبانيا، وذلك في إطار رحلة حول العالم بدأت منذ شهر يونيو الماضي.



وقبل أن تحل بميناء المدينة، أطلقت السفينة، التي تعد الأكبر والأسرع من نوعها بأمريكا اللاتينية، 21 طلقة مدفعية كتحية شرف كما هو متعارف عليه في معظم التقاليد والأعراف البحرية.

وأوضحت صفحة للقوات المسلحة الملكية الرسمية بموقع “فايسبوك” أنه

ولدى رسوها بالميناء كان في استقبال طاقم السفينة التي يقودها العقيد البحري خوسي لويز أرسي كورزو، العميد البحري فؤاد العماري، قائد القطاع البحري الشمالي للبحرية الملكية وسفير جمهورية البيرو.

وبهذه المناسبة، أدت التحية فرقة موسيقية تابعة للبحرية الملكية التي عزفت مقاطع متنوعة على شرف السفينة الشراعية التي تقوم بأول زيارة لها للمملكة المغربية. كما قام قائد السفينة بزيارات ودية لكل من والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وقائد الحامية العسكرية طنجة -العرائش، وقائد القطاع البحري الشمالي، وكذا قائد القاعدة البحرية الخامسة.



وجدير بالذكر أن السفينة المدرسية الشراعية “Union” ستقضي خمسة أيام بميناء طنجة المدينة ستتيح خلالها للعموم بزيارة السفينة والاطلاع على مختلف مرافقها. وتشرف السفينة على تكوين وتدريب تلاميذ ضباط البحرية

البيروفية. ومن بين أهم مميزاتها التقنية أنها تتوفر على أربعة صواري و34 شراعا وخمسة أسطح. أما طولها فيبلغ 115 مترا.

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