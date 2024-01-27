جمعيات وتعاونيات جماعة تاسريرت بتزنيت يستفيدون من تكوين حول التأطير المالي وتدبير المنتوجات المحلية

2024-01-27 / 21:36
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