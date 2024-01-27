حزب لشكر ينتقد “ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية”

هبة بريس - الرباط

طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي ‬وصيانة الخيار الديموقراطي ،الى جانب أهمية العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتحديث المجتمع بحسب التقرير السنوي للحزب .

وأضاف حزب لشكر في تقريره السنوي الذي عرض اليوم خلال دورة مجلسه الوطني، اليوم السبت 27 يناير 2024، إلى أنه انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، فإنه يدعو “إلى التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين”.

واسترسل التقرير أنه “يعي بأن المعارضة لا يمكنها الإطاحة بالحكومة لأن أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل، ولكن المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم هذا الطلب وهي واعية بأنها لا تملك الإطاحة بالحكومة، وهي مناسبة لدعوة الحكومة للدفاع عن نفسها” مضيفا ان “اليسار المؤمن بالمصلحة العامة وخدمة الوطن والمتشبع بمبادئ العدالة الاجتماعية وإنصاف الطبقات الفقيرة والمتوسطة، يظل قوة جذب حقيقية نحو التغيير البناء القائم على التراكمات السياسية والمؤسساتية والمجتمعية، وليس على المزايدة والركوب على الأوضاع المتأزمة”.

وتطرق التقرير السنوي لوضعية الوردة كحول معارض منتقدا “ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية” لافتا إلى ان” مبادرات التنسيق بين النقابات والفاعلين الاجتماعيين اختفت، ونفس الشيء بالنسبة لأطراف المعارضة في مجلس النواب والذي أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه من التنسيق بين أطرافها مما أدى إلى تعطيل عملها خلال هذه السنة تفاديا لكل رد فعل سلبي لدى متتبعي الحياة السياسية”.

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