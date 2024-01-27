إحداث 86.427 مقاولة عند متم نونبر 2023 بالمغرب

2024-01-27 / 20:04
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هبة بريس - و م ع

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 86 ألف و427 مقاولة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2023.

وأوضح المكتب في بارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (59.334 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (27.093 مقاولة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35,79 في المائة، تليه الخدمات المتنوعة (18,65 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,5 في المائة)، ثم النقل (8,72 في المائة)، والصناعات (7,82 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,86 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,53 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,89 في المائة)، والأنشطة المالية (1,24 في المائة).

وحسب الجهات، أبان البارومتر عن أن جهة الدار البيضاء – سطات شهدت ما مجموعه 24.951 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (12.715 مقاولة)، والرباط – سلا – القنيطرة (10.197 مقاولة)، ومراكش ـ آسفي (8.872 مقاولة)، وفاس ـ مكناس (6.137 مقاولة)، وسوس ـ ماسة (5.473 مقاولة)، والعيون – الساقية الحمراء (4.339 مقاولة)، وبني ملال خنيفرة (2.783 مقاولة)، ودرعة تافيلالت (2.567 مقاولة)، والداخلة – واد الذهب (2.068 مقاولة)، ثم كلميم واد نون (762 مقاولة).

وحسب الشكل القانوني، فإن 64,2 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و35,2 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,3 في المائة شركات مجهولة الاسم.

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