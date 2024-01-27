طنجة..عشريني ينهي حياته داخل منزل أسرته

2024-01-27 / 19:36
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هبة بريس - مكتب طنجة

وضع شاب يبلغ من العمر 28 سنة صباح اليوم السبت حدا لحياته شنقا داخل منزل أسرته بحي أشناد بطنجة.

وقالت مصادر متطابقة إن الهالك عثر عليه جثة. معلقة بواسطة حبل بسطح منزل أسرته، مخلفا حالة من الصدمة في أوساط عائلته.

وأضافت المصادر ذاتها إن الهالك كان يُعاني من اضطرابات نفسية، يُرجح أنها السبب الذي دفعه إلى وضع حد لحياته ، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة .

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‫5 تعليقات

  5. كثرت ظاهرة الانتحار ن و غاب معها وعي الشباب بما فيها ن خسارة في الدنيا و الآخرة ، اللهم اهدهم

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