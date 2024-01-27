طنجة..عشريني ينهي حياته داخل منزل أسرته

2024-01-27 / 19:36
4
هبة بريس - مكتب طنجة

وضع شاب يبلغ من العمر 28 سنة صباح اليوم السبت حدا لحياته شنقا داخل منزل أسرته بحي أشناد بطنجة.

وقالت مصادر متطابقة إن الهالك عثر عليه جثة. معلقة بواسطة حبل بسطح منزل أسرته، مخلفا حالة من الصدمة في أوساط عائلته.

وأضافت المصادر ذاتها إن الهالك كان يُعاني من اضطرابات نفسية، يُرجح أنها السبب الذي دفعه إلى وضع حد لحياته ، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فاجعة بسطات..حادثة سير تودي بحياة زوجين

فاجعة بسطات..حادثة سير تودي بحياة زوجين

2024-01-26 / 21:21
Photo of بحر طنجة يلفظ جثة سيدة مجهولة الهوية

بحر طنجة يلفظ جثة سيدة مجهولة الهوية

2024-01-24 / 17:27
Photo of مستعملا غطاء سريره.. انتحا.ر سجين داخل سجن عكاشة

مستعملا غطاء سريره.. انتحا.ر سجين داخل سجن عكاشة

2024-01-24 / 14:54
Photo of 20 قت.يلا و2328 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

20 قت.يلا و2328 جريح.. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال…

2024-01-24 / 10:23
Photo of وجدة.. “القاتل الصامت” يودي بحياة شابة عشرينية

وجدة.. “القاتل الصامت” يودي بحياة شابة عشرينية

2024-01-24 / 09:35
Photo of البيضاء.. “كرويلة” ترسل سائق دراجة نارية للانعاش

البيضاء.. “كرويلة” ترسل سائق دراجة نارية للانعاش

2024-01-22 / 10:33
Photo of الداخلة: غرق سفينة للصيد في أعالي البحار ومصير مجهول لطاقمها

الداخلة: غرق سفينة للصيد في أعالي البحار ومصير مجهول…

2024-01-20 / 14:00
Photo of أسفر عن خسائر مادية.. حريق مهول يأتي على مجمع “كورنيش” الدار البيضاء

أسفر عن خسائر مادية.. حريق مهول يأتي على مجمع…

2024-01-19 / 16:37
Photo of 5 ق.تلى وجرحى في حادث سير خطير ضواحي تيفلت

5 ق.تلى وجرحى في حادث سير خطير ضواحي تيفلت

2024-01-17 / 10:05
Photo of حوادث السير خلال أسبوع …أسباب وأرقام

حوادث السير خلال أسبوع …أسباب وأرقام

2024-01-16 / 19:09

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق