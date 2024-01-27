الاتحاد التونسي يقيل المدرب والطاقم التقني لمنتخب كرة القدم

هبة بريس - ز م ع

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن إنهاء مهام الطاقم التقني لمنتخب “نسور قرطاج” بالكامل، عقب الخروج المبكر من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كوت ديفوار 2023).

وأرجع الاتحاد قراره إلى “الضعف الذي أبان عليه المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار”، موضحا أن “الجهاز الفني لم يلتزم بالأهداف الموضوعة”.

وفي انتظار اختيار مدرب جديد، عين الاتحاد التونسي لكرة القدم، أنيس البوسعايدي و منتصر الوحيشي، مؤقتا على رأس العارضة الفنية للمنتخب، بدلا عن الجهاز التقني المكون من المدرب جلال قادري المستقيل، والمدربين المساعدين علي بومنجل وسليم بن عاشور، وبعض المعدين البدنيين.

وودع منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الرابع، برصيد نقطتين فقط، من تعادلين وهزيمة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp