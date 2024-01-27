فرحات مهني : مالي استوعبت أخيرا اللعبة الخبيثة لجنرالات الجزائر

هبة بريس - الرباط

قال فرحات مهني، زعيم الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل بالجزائر المعروفة بـ(الماك)، بأن الجيش المالي فهم، أخيرا، اللعبة “الخبيثة” التي يمارسها الجنرالات الجزائريون الذين يهدفون الى جعل مالي دولة تابعة لهم .

وأضاف مهني في منشور له على صفحته الرسمية بمنصة “إكس” أن “الناطق باسم الحكومة الانتقالية في مالي، العقيد مايغا، أصدر بيانا صحفيا يدين فيه المناورات والمؤامرات الجزائرية لزعزعة استقرار بلاده”.

وأردف قائلا أن“الناطق باسم الحكومة المالية، يخبرنا أيضًا بما عرفناه بالفعل منذ ما يقرب من 20 عامًا. أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هو ملحق للمخابرات الجزائرية، وأخيراً، أعلن أنه بالنسبة لمالي. لن يكون هناك شيء أفضل لمنح الجزائر تنبيهاً من النظر في دعوة حركة “الماك” إلى باماكو”.

ولم يخفي فرحات مهني “شكره للسلطات المالية على عقد جلسة استماع مع الحركة داخل الاتحاد الأفريقي. مشيرا إلى أن منطقة القبائل ستظل منفتحة على الحوار الذي يمكن أن يؤدي إلى دعم صادق من الحكومة المالية لحق شعبنا في تقرير المصير”.

وكانت الحكومة الانتقالية بمالي قد أعلنت الخميس 26 يناير 2024، إنهاء اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المعروف باتفاق الجزائر.

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