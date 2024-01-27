شرطة القصر الكبير توقف “مختطف طفلة” عثر عليها بطنجة

2024-01-27 / 18:48
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هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت مصالح الأمن بالقصر الكبير، زوال اليوم السبت، مشتبها في وقوفه وراء اختطاف الطفلة أميرة الأزعر التي اختفت من مدينة القصر الكبير منذ زوال أمس الجمعة، والتي تم العثور عليها قرب المحطة الطرقية بطنجة بعد نداء أطلقته اسرتها .

وبحسب مصاظر محلية، فالموقوف من مواليد السبعينات ، خرج من السجن حديثا بعدما قضى عقوبة سجنية بتهمة افتضاض بكارة قاصر والاغتصاب ، حيث يشتبه وقوفه وراء اختطاف الطفلة أميرة بعد تحقيقات باشرتها المصالح الأمنية بالاستعانة بكاميرا المراقبة ، وأظهرت شخصا يمتطي دراجة، طلب من الطفلة أميرة مساعدته في العثور على مدرسة بالجوار، ما دفعها إلى تلبية طلبه بدءًا بركوب دراجته و مرافقته عبر سيارة أجرة من مدينة القصر الكبير إلى مدينة طنجة، غير أن تداوُلَ صور المختطَفة بشكل واسع أرغم المعني بالأمر على التخلي عنها والهروب إلى وجهة مجهولة.

وقالت منصات محلية ، إنه قد تم توقيف المشتبه فيه في محطة القطار بمدينة القصر الكبير، بعدما تخلى عن الطفلة بمدينة طنجة بسبب تداول صورها بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تكثيف عمليات البحث من طرف المصالح الأمنية، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية من أجل تحديد ظروف عملية الاختطاف، وتقديمه أمام القضاء لمتابعته بحسب المنسوب إليه.

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‫8 تعليقات

  8. المجرم في حالة العود…وانه لم يستفيد اي شيء من عقوبته السابقة بل ليعلم الله ما كان ينوي القيام به في حق طفلة بريئة…لهذا الواجب تشديد العقوبة مع ابتكار عقوبات إضافية كالاخصاء مثلا والاشغال الشاقة…راه كاين ما يدار خاصة وأن المغرب على موعد مع الحدث العالمي الكبير في 2030 .باركا علينا من الحقوق لمن لا يستحقها…بل لابد من عقوبات قاسية رادعة جدا.

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