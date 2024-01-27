طنجة..الصيد بـ”الكارابيلا” وسط المدينة يقود شخصا للتوقيف

2024-01-27 / 18:08
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هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، أمس الجمعة، شخصا يشتبه في إقدامه على صيد الحمام بكورنيش المدينة بواسطة بندقية من نوع “الكارابيلا “.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد جرى توقيف المعني بالأمر بالقرب من ميناء طنجة المدينة وبحوزته بندقية صيد من النوع الذي لايحتاج الى ترخيص ، الا أن الصيد داخل الوسط الحضري يعتبر ممنوعا قانونيا .

وقد تم اقتياد المعني بالأمر إلى مفوضية الشرطة حيث جرى الاستماع اليه في محضر رسمي كما تم اخطار مصالح المياه والغابات التي ينتظر أن تتخذ المتعين بخصوص هذه الواقعة .

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