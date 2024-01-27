ميراوي يؤكد التزام وزارته في مجال الذكاء الاصطناعي

2024-01-27 / 16:23
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هبة بريس

شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، أمس الجمعة 26 يناير 2024، بمقر أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، في أشغال اليوم العلمي تحت شعار “الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي: منجزات البحث العلمي والتطبيقات والاعتبارات الأخلاقية”، بحضور أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عمر الفاسي الفهري، ومديرة هيئة العلوم وتقنيات الأحياء، رجاء العواد، ورئيس الجمعية المغربية للذكاء الاصطناعي-Morocco AI، السيد محمد خليل.

ويهدف هذا الحدث، المنظم بشراكة مع الجمعية المغربية للذكاء الاصطناعي، إلى تسليط الضوء على التقدم الملحوظ في مجال البحث العلمي عامة والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي خاصة.

وأكد الوزير في كلمته بهذه المناسبة، التزام الوزارة مؤخراً في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال مبادرة برنامج “الخوارزمي” لدعم البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

كما سلط الضوء على الأهمية الكبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، باعتبارها أداة مناسبة لتسريع تحديث النظام الصحي الوطني وتعزيز فعاليته وكفاءته بشكل عام.
كما تميز هذا اللقاء بمشاركة عدد كبير من الأساتذة والخبراء في المجال، فضلا عن حضور العديد من الشخصيات البارزة

Abdellatif Miraoui • عبد اللطيف ميراوي

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‫5 تعليقات

  3. يجب تسليط الضوء على التقدم الملحوظ في مجال البحث العلمي عامة والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي خاصة

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