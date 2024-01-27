طبيب التجميل نادر صعب يكذب اتهامات ريهام سعيد

سلوى الخليوي - هبة بريس

نشر طبيب التجميل اللبناني نادر صعب بياناً تزامنا مع اتّهامات الإعلامية المصرية ريهام سعيد حول تشويه وجهها بعمليات تجميلية أجراها طبيب تجميل، قائلاً: “في أعقاب ما تمّ نشره مؤخّراً على إحدى القنوات التلفزيونية، وتبعتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تضمنته من أخبار كاذبة ومضلّلة عن الدكتور نادر صعب حول إجراء تجميلي وأخطاء طبية، ولذلك اقتضى التنويه بأنّه سيتمّ اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة ضدّ كلٍ من الإعلامية والمحطة التلفزيونية التي ظهرت فيها، وأنّ كل من يقوم بالنشر والترويج لمثل هذه الأخبار، والتي لا أساس لها من الصحة، ستتمّ ملاحقتهم قانونياً”.

وزاد قائلا : “نحن بصدد رفع دعوى ضدّ الإعلامية في لبنان ومصر، وكل مَن يظهره التحقيق محرّضاً أو شريكاً بالجرم، وذلك بتهمتَي المساس بالسمعة، والتشهير وإلحاق الضرر، واللتين يجرّمهما القانون في الدولتين”.

وأردف صعب بالقول: “كما سيتمّ تسليم كل الأدلة والإثباتات التي تنفي ادعاءاتها الباطلة الى الجهات المختصة للنظر فيها… نحن على ثقة تامة بصرامة وشفافية واستقلالية القضاء، وأنّ لا شي يعلو على القانون”.

سلوى الخليوي .

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