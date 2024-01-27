ابتزاز وتهديد المشاهير المغاربة.. عصابة الويب تتحدى الأمن المغربي

نجلاء مزيان - هبة بريس

يبدو أن ظاهرة جديدة بدأت تطفو على سطح الأخبار الرئيسية في الوسط الفني المغربي، بعد تعرض العديد من المشاهير المغاربة لعملية الابتزاز عقب تهكير حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي و مطالبتهم بمبالغ مالية مهمة.

ولعل أبرز هؤلاء الضحايا زوجة لاعب مغربي شهير و عدد من الفنانين المغاربة البارزين و المؤثرين و كذا الصفحات المغربية الخاصة بأخبار الفن و الإعلانات، التي تتحفظ “هبة بريس” عن ذكر أسمائهم.

وحسب تصريح عدد من هؤلاء الضحايا لجريدة هبة بريس، فطريقة الابتزاز تختلف من شخص لآخر، كما أن “العصابة” مكونة من شباب تتراوح أعمارهم بين العشرينات و الثلاثينات.

أسئلة عديدة تطرح في هذا الصدد، فهل سنرى جزء آخر من عصابة “حمزة مون بيبي”؟ وهل الجريمة الإلكترونية أضحت مستباحة لهذه الدرجة؟ ومن يقف خلف هذه “العصابة” ؟

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