ميرهان حسين تكشف حقيقة ارتباط خطيبها السابق بشرين عبد الوهاب

سلوى الخليوي - هبة بريس

كشفت الفنانة ميرهان حسين عن العديد من أسرار حياتها الشخصية والعملية وحقيقة ارتباط خطيبها السابق بالفنانة شيرين عبد الوهاب ، إضافة إلى اسباب قرارها باعتزال الفن وسر عودتها .

وقالت ميرهان في تصريح لها ” إن خبر إعتزالي أكثر من مرة كان مجرد شائعة ، لكنني بالفعل إعتزلت الفن مرة واحدة فقط بعد شعوري بالإحباط وعدم التقدير من صناع الدراما والسينما لكنني لمست بعد قراري حب زملائي في الوسط الفني فكان قرار العودة .

وفي ردها على سؤال حول شعورها بعد ارتباط خطيبها بشيرين عبد الوهاب، قالت ميرهان حسين: “معرفش مين حبيب مين؟ ومعرفش مين بيعمل إيه؟ أنا هاتكلم عن نفسي، أنا كان بقالي سنة مخطوبة وكان الفرح المفروض في فبراير ومحصلش نصيب، أنا تمام وده نصيب ومفيش حق عايزة أخده خالص، وأؤمن إن الطيبين للطيبات وكل شيء في الدنيا نصيب ومش شرط حاجة أكون عايزاها في وقت معين تكون هي الصح ليّا و”عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم”.

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