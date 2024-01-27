بلجيكا.. اعتقالات بالجملة بعد العثور على كوكايين بمكتب وزيرة التعليم

2024-01-27 / 14:12
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هبة بريس - وكالات

أكدت السلطات البلجيكية توجيه اتهامات لـ8 أشخاص ووضع بعضهم رهن الحبس الاحتياطي بعد العثور على أكياس من الكوكايين بمكتب كارولين ديزير وزيرة التربية والتعليم في اتحاد فالونيا وبروكسل.

وأعلن مكتب المدعي العام في بروكسل أمس الجمعة بيانا أكد فيه العثور على كمية من الكوكايين في مكتب ديزير في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى فتح تحقيق شامل.

وأوضح الادعاء أنه “تم تقديم ثمانية مشتبه بهم إلى قاضي التحقيق، بتهم بيع وحيازة المخدرات، وتم إطلاق سراح اثنين منهم بشروط، فيما وضع الستة الآخرون تحت أمر الاعتقال، وقد أكد مجلس المستشارين احتجازهم احتياطيا”.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن المساعد المسؤول عن المعدات واللوجستيك في مكتب الوزيرة، تم اعتقاله في منتصف ديسمبر بعد اكتشاف نحو 50 كيسا “تحتوي على مسحوق أبيض”.

كما عثر المحققون على مبلغ 10 آلاف يورو نقدا في منزل الموظف الموقوف، الذي يعتقد أنه نجل السياسية البلجيكية من أصل مغربي فضيلة لعنان، النائبة الحالية في برلمان بروكسل والوزيرة السابقة.

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