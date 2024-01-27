متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب يتراجع خلال شهر يناير

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية سجل تراجعا طفيفا بنسبة 1,45% إلى 127,9 مليار درهم، خلال الأسبوع الممتد ما بين 18 و24 يناير الجاري.

وأشار المركز في مذكرته الأخيرة إلى أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بمقدار 6,43 مليار درهم، لتبلغ 51,8 مليار درهم.

وبالموازاة مع ذلك، تراجعت توظيفات الخزينة بشكل كبير، بجار يومي أقصى قدره 17,9 مليار درهم المسجل بتاريخ 23 يناير 2024، مقابل جار يومي أقصى قدره 23,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

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