القنيطرة.. توقيف خمسينية بحوزتها أزيد من 1700 قرص طبي مخدر
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت 27 يناير الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 50 سنة، يشتبه في ارتباطها بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيها على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة القنيطرة، مباشرة بعد وصولها على متن قطار قادم من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتها على 1773 قرص مخدر، من بينها 993 قرصا مهلوسا من نوع “إكستازي” و780 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وتؤشر هذه العملية على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الأمن والصحة العامة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
يجب على السلطات عدم إطلاق سراحه من اجل الوصول إلى رئيس العصابة ..
الأقراص المهلوسة هي السبب في تخريب عقول شبابنا وتدميرها مما أدت به إلى دمار نفسي ، وحسبنا الله ونعم آلوكيل في من كان مسببا في ذلك
تحية وتقدير لكل من شارك بالقبض على هؤلاء المجرمين والمفسدين الذين كانوا سببا في تخريب العقول
مثل هذا النوع من المجرمين. أرادوا تدمير الشباب وبعض الشابات المتهورات….
يجب على السلطات القضائية القيام بالإجراءات اللازمة وان تنال هذه السيدة عقوبة قاسية ولما لا المؤبد حتى تكون عبرة لغيرها فهي سببت بهذه السموم إلى اضطرابات نفسية وعصبية لشابابنا وسباتنا بعض الأحيان تؤدي به إلى الانتحار ..
يجب على الحكومة أن تضع قانونا جديدا خاص بهؤلاء المحرمين مروجي المخدرات والأقراص المخذرة حتى نخفف شيئا ما من مروجيها ولكم واسع النظر ..
لحماية صحة وسلامة شبابنا المراهق لابد من تطبيق الإعدام في حق آلذين يدنسون المجتمع بالسموم القاتلة حتى نكون قد انتهينا من سيناريوهات مروجي المخدرات ..
يجب على السلطات القضائية بالبحث الدقيق لمتابعة القضية والوصول إلى مدبرها لان سجنها غير كافي بالنسبة لنا كامهات وآباء حتي يدفعون الثمن لما خربوه من اسر وشباب في حياتهم التي ضاعت بسببهم ;وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ..
القانون فوق كل شيء ;الإعدام ثم الإعدام بدون نقاش .