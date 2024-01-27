للمغاربة الراغبين في العيش بالسعودية.. الرياض تفتح باب الإقامة أمام المواهب والكفاءات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار التغيرات الجذرية التي باتت تشهدها المملكة العربية السعودية، أعلنت سلطات الرياض عن إطلاق خمسة منتجات جديدة للإقامة المميزة، في إطار جهودها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات.

وتشمل المنتجات الجديدة إقامة كفاءة استثنائية، وهي مخصصة للكفاءات الإدارية والصحية والعلمية والبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يساهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، وإقامة موهبة وهي مخصصة للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية.

كما تشمل المنتجات إقامة مستثمر أعمال المخصصة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في المملكة، وكذا إقامة رائد أعمال الخاصة برواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة، وأخيرا إقامة مالك عقار المخصصة لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة.

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