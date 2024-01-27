للمغاربة الراغبين في العيش بالسعودية.. الرياض تفتح باب الإقامة أمام المواهب والكفاءات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في إطار التغيرات الجذرية التي باتت تشهدها المملكة العربية السعودية، أعلنت سلطات الرياض عن إطلاق خمسة منتجات جديدة للإقامة المميزة، في إطار جهودها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات.
وتشمل المنتجات الجديدة إقامة كفاءة استثنائية، وهي مخصصة للكفاءات الإدارية والصحية والعلمية والبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يساهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، وإقامة موهبة وهي مخصصة للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية.
كما تشمل المنتجات إقامة مستثمر أعمال المخصصة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في المملكة، وكذا إقامة رائد أعمال الخاصة برواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة، وأخيرا إقامة مالك عقار المخصصة لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
الرياض تفتح باب الإقامة أمام المواهب والكفاءات
ذلك في إطار جهودها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات
تشمل المنتجات الجديدة إقامة كفاءة استثنائية
Ahsen haja ghaydiro ymkn
Mezyane Mezyane saraha
يعني المملكة السعودية تاخد كفاءات مغربية سهر المغرب على تكوينها وتستفيد هي منها بمعنى سرقة العقول المغربية بالمال رغم ان المغرب مقبل على ازدهار لا مثيل له بإذن الله وللي فتت منه فرصة اغتنام الفرصة في بلادنا اذن ليس كفء السسك الحديدية التي تتمدد في المغرب والموانئ العملاقة والبحث في الجنوب عم المعادن في البر والبحر ووووو معناه ان فرص كبيرة محتاجة لرجال المغرب الوطنيين
افضل مكان للعيش،احسن من أوروبا ١٠٠٠ مرة،العمل متوفر للحرفيين والتقنيين، نقط سلبية واحدة فقط،هي الحرارة المرتفعة من أبريل إلى أكتوبر