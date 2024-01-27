للمغاربة الراغبين في العيش بالسعودية.. الرياض تفتح باب الإقامة أمام المواهب والكفاءات

2024-01-27 / 13:20
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في إطار التغيرات الجذرية التي باتت تشهدها المملكة العربية السعودية، أعلنت سلطات الرياض عن إطلاق خمسة منتجات جديدة للإقامة المميزة، في إطار جهودها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات.

وتشمل المنتجات الجديدة إقامة كفاءة استثنائية، وهي مخصصة للكفاءات الإدارية والصحية والعلمية والبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يساهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، وإقامة موهبة وهي مخصصة للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية.

كما تشمل المنتجات إقامة مستثمر أعمال المخصصة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في المملكة، وكذا إقامة رائد أعمال الخاصة برواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة، وأخيرا إقامة مالك عقار المخصصة لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة.

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‫7 تعليقات

  6. يعني المملكة السعودية تاخد كفاءات مغربية سهر المغرب على تكوينها وتستفيد هي منها بمعنى سرقة العقول المغربية بالمال رغم ان المغرب مقبل على ازدهار لا مثيل له بإذن الله وللي فتت منه فرصة اغتنام الفرصة في بلادنا اذن ليس كفء السسك الحديدية التي تتمدد في المغرب والموانئ العملاقة والبحث في الجنوب عم المعادن في البر والبحر ووووو معناه ان فرص كبيرة محتاجة لرجال المغرب الوطنيين

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  7. افضل مكان للعيش،احسن من أوروبا ١٠٠٠ مرة،العمل متوفر للحرفيين والتقنيين، نقط سلبية واحدة فقط،هي الحرارة المرتفعة من أبريل إلى أكتوبر

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