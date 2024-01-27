شركة طيران الكوت ديفوار تطلق أربع رحلات مباشرة أسبوعيا إلى الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت شركة طيران كوت ديفوار إطلاق رحلات مباشرة إلى الدار البيضاء وباريس هذا العام، حسب ما أعلنه مديرها العام، لوران لوكو.

وقال لوكو في مؤتمر صحفي إنه من المقرر أن تبدأ الرحلات إلى الدار البيضاء في أبريل المقبل، بينما تقرر أن تنطلق الرحلات إلى باريس في دجنبر.

وتعتزم الشركة الإيفوارية تسيير أربع رحلات أسبوعية إلى الدار البيضاء، حيث تتوقع أن يسافر على متنها 400 ألف مسافر كل عام من الكوت إلى المغرب.

ولضمان نجاح هذا التوسع، تخطط شركة طيران كوت ديفوار لتعبئة 14 طائرة، بما في ذلك طائرة إيرباص A330-900 قيد الإنشاء حاليا، على أن تصل إلى أربع طائرات أخرى بحلول مارس المقبل.

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