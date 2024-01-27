بـ”الحايك”.. نساء فجيج تخرجن للاحتجاج ضد “خوصصة” قطاع الماء والكهرباء
هبة بريس
في مشهد حضاري، خرجت العشرات من نساء اقيلم فجيج، للاحتجاج ضد خوصصة قطاع الماء والكهرباء.
وخرجت نسوة الإقليم مرتديات “الحايك” ورافعات للافتات وشعارات رافضة لتفويت قطاع الماء والكهرباء لشركة خاصة.
هذا وريفض ساكنة اقليم فجيج، قرار المجلس الجماعي القاضي بتفويت الماء الشروب للشركة الخاصة “الشرق للتوزيع”، التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
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11 تعليقات
الماء والهرباء دعامتان اساسيتان للحياة يجب ابقاؤهما تحت سيطرة الدولة
نساء فجيج تخرجن للاحتجاج ضد “خوصصة” قطاع الماء والكهرباء
وخرجت نسوة الإقليم مرتديات “الحايك”
3lach daro dakchy zee3ma mafhemtch
Wellahila ahsen haja ghaydiro
تبارك الله عليكن يا نساء فجيج ونحن معكم ضد هذه الخوصصة وكل الاخريات المؤدية إلى خوصصة البلاد
تدبير قطاع الماء والكهرباء يشكل مشكل كبير لدى ساكنة فجيج لهذا يجب على المسؤولين إيجاد بدائل ممكنة من أجل الحد من هذا الوضع
إنها شركة تريد مص دماء الفجيجين من الأجل الربح من ورائهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ آلعظيم .
مدينة فجيج ومناطقها من المناطق التي في حاجة ماسة الا التغيرات والإصلاحات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع القطاعات الحيوية للمدينة كالماء والكهرباء والطرق والتشغيل والصيانة وغيرها ..
تصحيح من فضلكم
واحة فجيج وليس اقليم فجيج وشكرا
يجب تصحيح الخطأ كما وضح ذلك الاخ عبد الحفيظ نساء مدينة او واحة فجيج وليس اقليم فجيج.