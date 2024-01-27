بـ”الحايك”.. نساء فجيج تخرجن للاحتجاج ضد “خوصصة” قطاع الماء والكهرباء

هبة بريس

في مشهد حضاري، خرجت العشرات من نساء اقيلم فجيج، للاحتجاج ضد خوصصة قطاع الماء والكهرباء.

وخرجت نسوة الإقليم مرتديات “الحايك” ورافعات للافتات وشعارات رافضة لتفويت قطاع الماء والكهرباء لشركة خاصة.

هذا وريفض ساكنة اقليم فجيج، قرار المجلس الجماعي القاضي بتفويت الماء الشروب للشركة الخاصة “الشرق للتوزيع”، التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

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