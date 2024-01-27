بـ”الحايك”.. نساء فجيج تخرجن للاحتجاج ضد “خوصصة” قطاع الماء والكهرباء

2024-01-27 / 12:15
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هبة بريس

في مشهد حضاري، خرجت العشرات من نساء اقيلم فجيج، للاحتجاج ضد خوصصة قطاع الماء والكهرباء.

وخرجت نسوة الإقليم مرتديات “الحايك” ورافعات للافتات وشعارات رافضة لتفويت قطاع الماء والكهرباء لشركة خاصة.

هذا وريفض ساكنة اقليم فجيج، قرار المجلس الجماعي القاضي بتفويت الماء الشروب للشركة الخاصة “الشرق للتوزيع”، التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

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‫11 تعليقات

  6. تبارك الله عليكن يا نساء فجيج ونحن معكم ضد هذه الخوصصة وكل الاخريات المؤدية إلى خوصصة البلاد

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  7. تدبير قطاع الماء والكهرباء يشكل مشكل كبير لدى ساكنة فجيج لهذا يجب على المسؤولين إيجاد بدائل ممكنة من أجل الحد من هذا الوضع

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  8. إنها شركة تريد مص دماء الفجيجين من الأجل الربح من ورائهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ آلعظيم .

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  9. مدينة فجيج ومناطقها من المناطق التي في حاجة ماسة الا التغيرات والإصلاحات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع القطاعات الحيوية للمدينة كالماء والكهرباء والطرق والتشغيل والصيانة وغيرها ..

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  11. يجب تصحيح الخطأ كما وضح ذلك الاخ عبد الحفيظ نساء مدينة او واحة فجيج وليس اقليم فجيج.

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