أمن العيون يحبط محاولة تهريب حوالي 1.5 طن من المخدرات

2024-01-27 / 11:58
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، مساء أمس الجمعة، من إحباط محاولة تهريب طن و381 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة العيون، ومكنت من توقيف المشتبه فيه والعثور بداخل منزل يستغله على 42 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنا و381 كيلوغراما، علاوة على حجز سيارة رباعية الدفع وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية وثلاثة قوارب مطاطية يشتبه في استعمالها في تنفيذ عمليات التهريب الدولي للمخدرات.

عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضية أخرى تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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‫5 تعليقات

  5. المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضية أخرى تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات

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