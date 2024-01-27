في عمليتين متفرقتين.. حجز كمية من مخدر الكوكايين بمكناس والبيضاء

2024-01-27 / 10:32
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هبة بريس

باشرت مصالح الشرطة بكل من مدينتي مكناس والدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 26 يناير الجاري، عمليتين متفرقتين لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتحديدا ترويج مخدر الكوكايين.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بضواحي مدينة مولاي إدريس زرهون عن توقيف سيدة، مباشرة بعد وصولها من إحدى مدن شمال المملكة، حيث مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتها على كيلوغرام واحد و70 غراما من مخدر الكوكايين.

أما العملية الثانية فقد تم تنفيذها بالمنطقة القروية “الشلالات” المتواجدة بضواحي مدينتي الدار البيضاء والمحمدية، حيث أسفرت عن توقيف شخص يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 750 غراما من مخدر الكوكايين، وكذا مبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين في إطار هاتين العمليتين الأمنيتين للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.

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