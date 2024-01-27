رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يصف “الأسود” بـ”منتخب التطبيع”
هبة بريس - الرباط
وصف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، المنتخب الوطني المغربي ب”منتخب التطبيع”.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، كتب غالي: “يوم الثلاثاء مقابلة بين التطبيع والمقاومة، أي موقع تختار?”
وسأل غالي متابعيه عن المنتخب الذي سيشجعونه في المقابلة التي ستجمع المنتخب الوطني الذي وصفه ب”المطبع” مع منتخب جنوب افريقيا الذي وصفه ب”المقاومة” في إشارة الى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية.
تدوينة غالي آثارت استياء عدد من النشطاء الذين رفضوا وصفه لأسود الأطلس ب”منتخب التطبيع”، كما ذكروه بموقف جنوب افريقيا من القضية الوطنية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
128 تعليقات
وانت اشنو درتي غير الهضرة النهار ومطالب وانت تنكر
ما أكثر المنافقين في هذا الزمن. صاحبنا هذا قد طبع معهم.
انت رخيس ولست غاليا.
يردد أطروحة الكبرانات ، أتمنى أن يُحاكم ، لا أرتاحه .
كيف لمثل هذه الكائنات ان تعيش بين احضاننا وتتقلد مناصب حقوقية. مستوى حقير و موقف خبيث.
منتخب التطبيع.
أعطينا من فضلك أسماء اللاعبين المطبعين أو أن المنتخب كله طبع مع الصهاينة.
ننتظر إفادتك.
وشكرا.
اقول لهذا الرخيص. من انت حتى تتهم الآخرين بأشياء ليست فيهم .بل الحمد لله منهم حفظة القرآن الكريم وجاءوا لتمويل وطنهم احسن تمثيل.يجب مقاضاة هذا الرخيص على كلامه الرخيص فهو يخدم أجندة اجنبية.اليست جنوب أفريقيا عدونا اللذوذ الذي يدعم اطروحة الانفصال والذي يحاربنا في كل محفل.اذا كنت تريد السبق الصحفي والبوز فقبح الله سعيك يا حقود.الله يحفظ لاعبينا من اعين امثالك
ياأخي لوكانت فيك ذرة من الوطنية لإحترمت على الأقل نصير مزراوي الذي ذاق الويلات مع الفرق التي لعب لها بسبب تعاطفه مع فلسطين.