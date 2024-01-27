رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يصف “الأسود” بـ”منتخب التطبيع”
هبة بريس - الرباط
وصف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، المنتخب الوطني المغربي ب”منتخب التطبيع”.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، كتب غالي: “يوم الثلاثاء مقابلة بين التطبيع والمقاومة، أي موقع تختار?”
وسأل غالي متابعيه عن المنتخب الذي سيشجعونه في المقابلة التي ستجمع المنتخب الوطني الذي وصفه ب”المطبع” مع منتخب جنوب افريقيا الذي وصفه ب”المقاومة” في إشارة الى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية.
تدوينة غالي آثارت استياء عدد من النشطاء الذين رفضوا وصفه لأسود الأطلس ب”منتخب التطبيع”، كما ذكروه بموقف جنوب افريقيا من القضية الوطنية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
92 تعليقات
هدا خاصو يتربى وقح و خاين وطنه
اتمنى من حميد المهداوي الذي أصبح أقرب إلى تاليه عزيز غالي ان يرد عليه .
صراحة قمة الغباء و الحقد . انسيت أيها الحقير ان الشعب المغربي هو أكثر من خرج في تظاهرات ضد الكيان الصهيوني؟
حقا انت حقير . الآن انت تريد أن تصبح عدوا للشعب المغربي و ليس للنظام وحده .
هذا الإسم غالي يذكرني بإسم رئيس المرتزقة التابع للكابرانات أما الأسود فهم أسود ولا أحد يمكن أن يصفهم بما وصفهم هذا الرخيص لأننا سنواجه أكبر عدد للأسود والمغرب على مر التاريخ
ماذا الهراء
حاشا ثم حاشا ان يكون المنتخب من المظبعين
لفقت للعديد منهم نعم بمجرد انهم رفعوا علم فلسطين
وتاتون أنتم للتهمونهم بالتطبيع ظلما و عدوانا
كيف نصفهم بالمطبعين وقد رفعوا راية فلسطين في مونديال قطر
كنا نصدقك فيما تنشر بدقة متناهية،لكن منتخبنا الوطني غال علينا جميعا ياغال،لذلك نرفض وصفك القدحي،حيث يستحقون منا الاحترام،كونهم يرفعون اسم المغرب عاليا وغاليا.فلا تثق في شعارات الجزائر ،كلها نفاق وعزف على وتر العروبة،وهم اعدى أعدائنا.فتبا لهم الى ما لا نهاية.
لو لم يكن المغرب بلدا ديمقراطيا، لاتهمت بالخيانة العظمى… جنوب أفريقيا عدو المغرب و كل من يحبه هو عدو المغرب.
المغرب ليس مطبعا ، المغرب يملك علاقات طبيعة مع الاخوة الاسرائليين ، حزبك و تفكيرك هو المطبع مع خونة المغرب
هدا الشخص يجب التحقيق في هويته وطنيته مشكوك فيها، يناصر اعداء الوطن ويعطيك لنفسه الحق للخروج بهده التصريحات ضد بلده، اعتبره خاءن، انتقاد الوضع الداخلي امر طبيعي حق يكفله له القانون لكن ان يطعن في بلده فهدا امر مرفوض ومردود عليه، انه يعطي لاعداء الوطن فرصة للتهجم على البلاد كالجزاءر وجنوب افريقيا، الدين يريدون تقسيم البلد وتقزيمه، نحن مع فريقنا الوطني ونشجعه بكل قوتنا عناصر من هده الطينة لا تمثلنا بل يجب الوقوف في وجهها ونواياها ،لو كان يجري في عروقه دم مغربي لما تجرأ على هدا الكلام، حاربوا اعداء الوطن في الخارج و الداخل.
كبوة فارس،ولن نصطف مع المفسدين الذين وجدوا كبوته فرصة لتأليب الرأي العام ضده….
هذه قمة في البلادة هل المغرب الوحيد المطبع مجموعة من الدول بما فيهم دول مشاركة في بطولة الكاف ومن لم يكن مطيع لا لشيء انما ليست له الجرءة على الاعتراف بالطبيعة و الجزائر خير دليل
هذا البشر عدو من اعداء المغرب في الداخل. يوهم المغاربة انه مع محاربة الفساد ويفضح الفاسدين ولكن في الحقيقة ارى فيه هدعميل حتى النخاع. هل مواطن تحت اي ظرف من الظروف ان يعلق بهذه الطريقة على منتخب بلده؟! انه الحقد الذي يحركه، ثم اليست هذه لغة العدو الجزاىري؟