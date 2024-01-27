رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يصف “الأسود” بـ”منتخب التطبيع”
هبة بريس - الرباط
وصف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، المنتخب الوطني المغربي ب”منتخب التطبيع”.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، كتب غالي: “يوم الثلاثاء مقابلة بين التطبيع والمقاومة، أي موقع تختار?”
وسأل غالي متابعيه عن المنتخب الذي سيشجعونه في المقابلة التي ستجمع المنتخب الوطني الذي وصفه ب”المطبع” مع منتخب جنوب افريقيا الذي وصفه ب”المقاومة” في إشارة الى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية.
تدوينة غالي آثارت استياء عدد من النشطاء الذين رفضوا وصفه لأسود الأطلس ب”منتخب التطبيع”، كما ذكروه بموقف جنوب افريقيا من القضية الوطنية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
92 تعليقات
شخص معنوه . نسي أن جنوب افريقيا ضد وحدتنا الترابية .انسان لا يمتلك الا نفسه
ان الأوان لحل حزب الأوباش النهج الذي يقتات من المال العمومي ويدعم ظهر المغاربة .المغرب كبير عن أما تلك يا خنفساء البطاطس
il faut le poursuivre en justice pour de tels propos qui touchent les marocains dans leur patriotisme et dans l’un des symboles de la nation
في كأس العالم كان جل افراد المنتخب يحملون راية فلسطين
وھذا القياس ليس في محلھ
لفرضنا مثلا ان منتخب فلسطين يواجھ اليمن او لبنان ھل سنتكلم عن التطبيع او غير ذالك
كلام فارغ وإسقاط غير منطقي
غالي وطني محترم ولكن لاتخلط الأوراق فقد جانبت الصواب
ما هذه البلاذة يا غالي، لقد كنت محط تثقة الشعب المغربي أما الآن وقد انتقذت منتخب كرة القدم فقد ضربت مصداقيتك في مقتل.لن يصدقك أحد الآن حتى ولو قلت صوابا.
من انتخب هذا الوغد رئيساً لجمعية خلقت في الكواليس من اناس جمعوا كافة النقاءص. ارجو من جمع الصحف اختيار من يمنح له الشرف الادلاء براي محترم في اي موضوع كان ولا تعطى الكلمة للانذال والمتربصين والمتسلقبن واشباه الرجال…..
اكبر مهرطق يدعي انه خبير في كل شيء وهو لا يفقه في اي شي سوى خالف تعرف لا يعرف حتى حجم المبادلات التجارية بين جنوب افريقيا و اسراءيل زد على ذلك السياحة بين البلدين هذه هي المراهقة السياسية
غالي…وانت؟؟…زعيم التضبيع؟.لاشيء يعجبك في هذا المغرب…ارحل جماعتك المرتزقة…الركراكي واشباله في قلوب المغاربة،مهما كانت نتائج الكان…انتهى الكلام
السيد غالي غالي في المغاربة لانه من يعرفه عن قرب فهو وفيُُّ للمغرب والمغاربة يدافع عن الفقراء والضعفاء في المغرب وينفق من ماله الخاص من اجل إصال الدواء بثمن معقول للمعوزين اما الذين يصفونه بكلمات نابية في هذه التعاليق فإنهم يجهلونه ويحبون قرة القدم اكثر من حبهم لوطننا الغالي.
كالعادة لا تنشروا هذا التعليق لانه مرارا اعلق ولاينشر رغم اقتنائي الكلمات بكل عناية واحترام للقراء.
السيد غالي غالي في المغاربة لانه من يعرفه عن قرب فهو وفيُُّ للمغرب والمغاربة يدافع عن الفقراء والضعفاء في المغرب وينفق من ماله الخاص من اجل إصال الدواء بثمن معقول للمعوزين اما الذين يصفونه بكلمات نابية في هذه التعاليق فإنهم يجهلونه ويحبون قرة القدم اكثر من حبهم لوطننا الغالي.
كالعادة لا تنشروا هذا التعليق لانه مرارا اعلق ولاينشر رغم اقتنائي الكلمات بكل عناية واحترام للقراء.
يتيم صدام و العربية😂😂
هدا الكلب مدفوع الاجرة للتشويش على الاسود يريدون جنوب افريقيا ان تربح المقابلة بعدما فشلت المحاولة الاولى. هضمت حقوق شعب بأكمله في الفرحة مع منتخبها لأجل حقوق الكابرانات يا حقير.لمادا هدا الوقت بالذات لمادا لم تقل هدا من قبل يا وضيع.لعنك الله إلى يوم الدين
حرام عليك يا أخي أن تصف المنتخب المعربي بالمطبعين فهم يحملون العلم الفلسطيني ويشرفون الاسلام والأمهات والعرب ما كنا ننتظر منك مثل هذا الكلام
عليك بالاعتدار للمنتخب وللشعب المغربي ولمتبعينك
جنوب أفريقيا تعاكس مصالح بلادنا ، و هي أكبر منافق ، أما أن تتهجم على المنتخب الوطني الدي حضي بشرف استقبال ملكي والدي أدخل السعادة على الشعب المغربي و شعوب أخرى ، و ساهم في اشعاع المملكة و بدالك ساهم في انتعاشة اقتصادية للبلاد ، فلا يمكن الى أن اصفك بالعميل لجهة ما ، مادا اعطيت للشعب و للوطن ، كلام فارغ و تهم لبعض الأشخاص و كأنك تتكلم بأسم عدو ما ، أنت و بعض أصحاب المواقع الدين لم يستفيدو و لم يتعلموا من اللسعة ، انكم مجموعة عملاء ، تعطون للاعداء ما يريدون ليتهجموا على بلادنا.
رخيص كابراهيم.
لم يقل سوى الحقيقة. وتعليقات المخابرات لن تفيد في شيء. مثل من يجب الشمس بالغربال
مقاربة عجيبة جدا هذا يقول
بلاد الناس في اسيا خير من بلاديهذا مع ج افريقيا العدوة ابوا باز اسيدب
يالك من غبي ،انظر الى حجم العلاقات التجارية بين اسرائيل و جنوب افريقيا ،عن اي مقاومة تتحدت؟