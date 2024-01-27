رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يصف “الأسود” بـ”منتخب التطبيع”

2024-01-27 / 09:22
92
هبة بريس - الرباط

وصف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، المنتخب الوطني المغربي ب”منتخب التطبيع”.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، كتب غالي: “يوم الثلاثاء مقابلة بين التطبيع والمقاومة، أي موقع تختار?”

وسأل غالي متابعيه عن المنتخب الذي سيشجعونه في المقابلة التي ستجمع المنتخب الوطني الذي وصفه ب”المطبع” مع منتخب جنوب افريقيا الذي وصفه ب”المقاومة” في إشارة الى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية.

تدوينة غالي آثارت استياء عدد من النشطاء الذين رفضوا وصفه لأسود الأطلس ب”منتخب التطبيع”، كما ذكروه بموقف جنوب افريقيا من القضية الوطنية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of ميراوي يؤكد التزام وزارته في مجال الذكاء الاصطناعي

ميراوي يؤكد التزام وزارته في مجال الذكاء الاصطناعي

2024-01-27 / 16:23
Photo of القنيطرة.. توقيف خمسينية بحوزتها أزيد من 1700 قرص طبي مخدر

القنيطرة.. توقيف خمسينية بحوزتها أزيد من 1700 قرص طبي…

2024-01-27 / 13:00
Photo of بـ”الحايك”.. نساء فجيج تخرجن للاحتجاج ضد “خوصصة” قطاع الماء والكهرباء

بـ”الحايك”.. نساء فجيج تخرجن للاحتجاج ضد “خوصصة” قطاع الماء…

2024-01-27 / 12:15
Photo of أمن العيون يحبط محاولة تهريب حوالي 1.5 طن من المخدرات

أمن العيون يحبط محاولة تهريب حوالي 1.5 طن من…

2024-01-27 / 11:58
Photo of في عمليتين متفرقتين.. حجز كمية من مخدر الكوكايين بمكناس والبيضاء

في عمليتين متفرقتين.. حجز كمية من مخدر الكوكايين بمكناس…

2024-01-27 / 10:32
Photo of محاولة السرقة من داخل سيارة تجر شخصا للاعتقال بالعيون

محاولة السرقة من داخل سيارة تجر شخصا للاعتقال بالعيون

2024-01-27 / 09:35
Photo of طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2024-01-27 / 09:08
Photo of اختيار مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024

اختيار مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024

2024-01-27 / 00:01
Photo of بعد أزمة النفايات بسطات…شركة النظافة تُعزز أسطولها

بعد أزمة النفايات بسطات…شركة النظافة تُعزز أسطولها

2024-01-26 / 23:23
Photo of قضية حزب سياسي في طور التأسيس تصل القضاء

قضية حزب سياسي في طور التأسيس تصل القضاء

2024-01-26 / 23:08

‫92 تعليقات

  2. ان الأوان لحل حزب الأوباش النهج الذي يقتات من المال العمومي ويدعم ظهر المغاربة .المغرب كبير عن أما تلك يا خنفساء البطاطس

    1
    رد

  4. في كأس العالم كان جل افراد المنتخب يحملون راية فلسطين
    وھذا القياس ليس في محلھ
    لفرضنا مثلا ان منتخب فلسطين يواجھ اليمن او لبنان ھل سنتكلم عن التطبيع او غير ذالك

    1
    رد

  7. ما هذه البلاذة يا غالي، لقد كنت محط تثقة الشعب المغربي أما الآن وقد انتقذت منتخب كرة القدم فقد ضربت مصداقيتك في مقتل.لن يصدقك أحد الآن حتى ولو قلت صوابا.

    1
    رد

  8. من انتخب هذا الوغد رئيساً لجمعية خلقت في الكواليس من اناس جمعوا كافة النقاءص. ارجو من جمع الصحف اختيار من يمنح له الشرف الادلاء براي محترم في اي موضوع كان ولا تعطى الكلمة للانذال والمتربصين والمتسلقبن واشباه الرجال…..

    رد

  9. اكبر مهرطق يدعي انه خبير في كل شيء وهو لا يفقه في اي شي سوى خالف تعرف لا يعرف حتى حجم المبادلات التجارية بين جنوب افريقيا و اسراءيل زد على ذلك السياحة بين البلدين هذه هي المراهقة السياسية

    1
    رد

  10. غالي…وانت؟؟…زعيم التضبيع؟.لاشيء يعجبك في هذا المغرب…ارحل جماعتك المرتزقة…الركراكي واشباله في قلوب المغاربة،مهما كانت نتائج الكان…انتهى الكلام

    1
    رد

  11. السيد غالي غالي في المغاربة لانه من يعرفه عن قرب فهو وفيُُّ للمغرب والمغاربة يدافع عن الفقراء والضعفاء في المغرب وينفق من ماله الخاص من اجل إصال الدواء بثمن معقول للمعوزين اما الذين يصفونه بكلمات نابية في هذه التعاليق فإنهم يجهلونه ويحبون قرة القدم اكثر من حبهم لوطننا الغالي.
    كالعادة لا تنشروا هذا التعليق لانه مرارا اعلق ولاينشر رغم اقتنائي الكلمات بكل عناية واحترام للقراء.

    1
    رد

  12. السيد غالي غالي في المغاربة لانه من يعرفه عن قرب فهو وفيُُّ للمغرب والمغاربة يدافع عن الفقراء والضعفاء في المغرب وينفق من ماله الخاص من اجل إصال الدواء بثمن معقول للمعوزين اما الذين يصفونه بكلمات نابية في هذه التعاليق فإنهم يجهلونه ويحبون قرة القدم اكثر من حبهم لوطننا الغالي.
    كالعادة لا تنشروا هذا التعليق لانه مرارا اعلق ولاينشر رغم اقتنائي الكلمات بكل عناية واحترام للقراء.

    2
    رد

  14. هدا الكلب مدفوع الاجرة للتشويش على الاسود يريدون جنوب افريقيا ان تربح المقابلة بعدما فشلت المحاولة الاولى. هضمت حقوق شعب بأكمله في الفرحة مع منتخبها لأجل حقوق الكابرانات يا حقير.لمادا هدا الوقت بالذات لمادا لم تقل هدا من قبل يا وضيع.لعنك الله إلى يوم الدين

    1
    رد

  15. حرام عليك يا أخي أن تصف المنتخب المعربي بالمطبعين فهم يحملون العلم الفلسطيني ويشرفون الاسلام والأمهات والعرب ما كنا ننتظر منك مثل هذا الكلام
    عليك بالاعتدار للمنتخب وللشعب المغربي ولمتبعينك

    1
    رد

  16. جنوب أفريقيا تعاكس مصالح بلادنا ، و هي أكبر منافق ، أما أن تتهجم على المنتخب الوطني الدي حضي بشرف استقبال ملكي والدي أدخل السعادة على الشعب المغربي و شعوب أخرى ، و ساهم في اشعاع المملكة و بدالك ساهم في انتعاشة اقتصادية للبلاد ، فلا يمكن الى أن اصفك بالعميل لجهة ما ، مادا اعطيت للشعب و للوطن ، كلام فارغ و تهم لبعض الأشخاص و كأنك تتكلم بأسم عدو ما ، أنت و بعض أصحاب المواقع الدين لم يستفيدو و لم يتعلموا من اللسعة ، انكم مجموعة عملاء ، تعطون للاعداء ما يريدون ليتهجموا على بلادنا.

    1
    رد

  19. مقاربة عجيبة جدا هذا يقول
    بلاد الناس في اسيا خير من بلاديهذا مع ج افريقيا العدوة ابوا باز اسيدب

    رد

  20. يالك من غبي ،انظر الى حجم العلاقات التجارية بين اسرائيل و جنوب افريقيا ،عن اي مقاومة تتحدت؟

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق