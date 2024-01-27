رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يصف “الأسود” بـ”منتخب التطبيع”

هبة بريس - الرباط

وصف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، المنتخب الوطني المغربي ب”منتخب التطبيع”.

وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، كتب غالي: “يوم الثلاثاء مقابلة بين التطبيع والمقاومة، أي موقع تختار?”

وسأل غالي متابعيه عن المنتخب الذي سيشجعونه في المقابلة التي ستجمع المنتخب الوطني الذي وصفه ب”المطبع” مع منتخب جنوب افريقيا الذي وصفه ب”المقاومة” في إشارة الى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية.

تدوينة غالي آثارت استياء عدد من النشطاء الذين رفضوا وصفه لأسود الأطلس ب”منتخب التطبيع”، كما ذكروه بموقف جنوب افريقيا من القضية الوطنية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp