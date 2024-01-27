رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يصف “الأسود” بـ”منتخب التطبيع”
هبة بريس - الرباط
وصف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، المنتخب الوطني المغربي ب”منتخب التطبيع”.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، كتب غالي: “يوم الثلاثاء مقابلة بين التطبيع والمقاومة، أي موقع تختار?”
وسأل غالي متابعيه عن المنتخب الذي سيشجعونه في المقابلة التي ستجمع المنتخب الوطني الذي وصفه ب”المطبع” مع منتخب جنوب افريقيا الذي وصفه ب”المقاومة” في إشارة الى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب افريقيا ضد اسرائيل في محكمة العدل الدولية.
تدوينة غالي آثارت استياء عدد من النشطاء الذين رفضوا وصفه لأسود الأطلس ب”منتخب التطبيع”، كما ذكروه بموقف جنوب افريقيا من القضية الوطنية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
لاسياسة في الرياضة يا غالي
قمة الغباء
ماذا يقول هاد الغالي ( )…..
مسكين . لا يفهم في الرياضة .
هدا الرجل لا يمثلنا كمغاربة .النصر للفريق الوطني والخزي للخونة عملاء ايران
ان الأوان لحل حزب الأوباش النهج الذي يقتات من المال العمومي ويدعم ظهر المغاربة .المغرب كبير عن أما تلك يا خنفساء البطاطس
في كأس العالم كان جل افراد المنتخب يحملون راية فلسطين
وھذا القياس ليس في محلھ
لفرضنا مثلا ان منتخب فلسطين يواجھ اليمن او لبنان ھل سنتكلم عن التطبيع او غير ذالك
كلام فارغ وإسقاط غير منطقي
غالي وطني محترم ولكن لاتخلط الأوراق فقد جانبت الصواب