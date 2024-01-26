بعد أزمة النفايات بسطات…شركة النظافة تُعزز أسطولها

بعد مقال سابق لهبة بريس والذي تناولت من خلاله واقع انتشار النفايات مع غياب الحاويات وتآكل الأسطول بسطات، علمت الجريدة من مصادرنا، أن الشركة الحائزة على الصفقة قد عززت وجودها بإدخال أسطول جديد اليوم الجمعة بهدف تغطية كافة أحياء المدينة والنقاط التي كانت موضوع جدل واسع من قبل مهتمين ومراقبين.

تعزيز أسطول النظافة بالمدينة، خلف ردود أفعال متباينة بين مرحب ومستبشر، وبين مطالب بضرورة تحسين الخدمات لاسيما وأن واقع النظافة بالمدينة تعتريه مجموعة من النقائص وضعف الخدمات، والمتمثلة في السرعة التي تمر بها الشاحنات كل صباح وما يُخلفه عمال النظافة وراءهم من أكوام من النفايات، إضافة إلى عدم وجود حاويات للنفايات واختفائها من أماكنها، مما اضطر معه العديد من المواطنين للتخلص من أكياس النفايات بالقرب من المؤسسات التعليمية أو بجنبات الأسوار أو بالقرب من الأشجار…

هذا وكانت هبة بريس قد ربطت في وقت سابق اتصالا مع نائب رئيس المجلس الجماعي بالمدينة ” لحسن الطالبي”، أكد من خلاله أن الشركة الحائزة للصفقة سوف تعزز أسطولها المتعلق بالنظافة خلال يناير الجاري أو فبراير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من بعض الاجراءات الإدارية، متعهدا بأن خدمات هذه الأخيرة سوف تنال استحسان الساكنة، مشيرا أن الشركة المعنية تقوم حاليا بانشاء أماكن محددة لوضع الحاويات بمواصفات جيدة بمختلف النقاط، داعيا المواطنين إلى التعاون وعدم اخراج النفايات إلا في الوقت المحدد والذي يتزامن ومرور الشاحنات.

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