بعد أزمة النفايات بسطات…شركة النظافة تُعزز أسطولها

2024-01-26 / 23:23
0

بعد مقال سابق لهبة بريس والذي تناولت من خلاله واقع انتشار النفايات مع غياب الحاويات وتآكل الأسطول بسطات، علمت الجريدة من مصادرنا، أن الشركة الحائزة على الصفقة قد عززت وجودها بإدخال أسطول جديد اليوم الجمعة بهدف تغطية كافة أحياء المدينة والنقاط التي كانت موضوع جدل واسع من قبل مهتمين ومراقبين.

تعزيز أسطول النظافة بالمدينة، خلف ردود أفعال متباينة بين مرحب ومستبشر، وبين مطالب بضرورة تحسين الخدمات لاسيما وأن واقع النظافة بالمدينة تعتريه مجموعة من النقائص وضعف الخدمات، والمتمثلة في السرعة التي تمر بها الشاحنات كل صباح وما يُخلفه عمال النظافة وراءهم من أكوام من النفايات، إضافة إلى عدم وجود حاويات للنفايات واختفائها من أماكنها، مما اضطر معه العديد من المواطنين للتخلص من أكياس النفايات بالقرب من المؤسسات التعليمية أو بجنبات الأسوار أو بالقرب من الأشجار…

هذا وكانت هبة بريس قد ربطت في وقت سابق اتصالا مع نائب رئيس المجلس الجماعي بالمدينة ” لحسن الطالبي”، أكد من خلاله أن الشركة الحائزة للصفقة سوف تعزز أسطولها المتعلق بالنظافة خلال يناير الجاري أو فبراير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من بعض الاجراءات الإدارية، متعهدا بأن خدمات هذه الأخيرة سوف تنال استحسان الساكنة، مشيرا أن الشركة المعنية تقوم حاليا بانشاء أماكن محددة لوضع الحاويات بمواصفات جيدة بمختلف النقاط، داعيا المواطنين إلى التعاون وعدم اخراج النفايات إلا في الوقت المحدد والذي يتزامن ومرور الشاحنات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of قضية حزب سياسي في طور التأسيس تصل القضاء

قضية حزب سياسي في طور التأسيس تصل القضاء

2024-01-26 / 23:08
Photo of تنسيق أمني بين السلطات المغربية والتركية لاعتقال نائبة رئيس مقاطعة سايس بفاس

تنسيق أمني بين السلطات المغربية والتركية لاعتقال نائبة رئيس…

2024-01-26 / 22:41
Photo of ملتقى بالفنيدق يبرز الخدمات اللوجستية لجهة طنجة تطوان الحسيمة

ملتقى بالفنيدق يبرز الخدمات اللوجستية لجهة طنجة تطوان الحسيمة

2024-01-26 / 20:37
Photo of الضمان الاجتماعي: عدد الأجراء المصرح بهم بالنسبة للنظام العام بلغ 4 مليون أجير

الضمان الاجتماعي: عدد الأجراء المصرح بهم بالنسبة للنظام العام…

2024-01-26 / 20:25
Photo of نقابة تدعو الحكومة إلى التراجع عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة

نقابة تدعو الحكومة إلى التراجع عن كل الإجراءات التعسفية…

2024-01-26 / 20:06
Photo of نزار بركة ..مجهودات الحكومة متواصلة لمعالجة اشكالية الماء بجهة سوس

نزار بركة ..مجهودات الحكومة متواصلة لمعالجة اشكالية الماء بجهة…

2024-01-26 / 19:13
Photo of بني أنصار.. إيقاف شخصين متورطين في ترويج الأقراص المخدرة

بني أنصار.. إيقاف شخصين متورطين في ترويج الأقراص المخدرة

2024-01-26 / 17:07
Photo of وزارة الصحة تنهي الاحتجاجات وتقر زيادة 1500 درهما في أجور أطر القطاع

وزارة الصحة تنهي الاحتجاجات وتقر زيادة 1500 درهما في…

2024-01-26 / 16:26
Photo of السرقة بالعنف تجر شخصين للاعتقال بالبيضاء

السرقة بالعنف تجر شخصين للاعتقال بالبيضاء

2024-01-26 / 15:45
Photo of مراكش.. إيقاف شخص وحجز أزيد من 1000 قرص طبي مخدر

مراكش.. إيقاف شخص وحجز أزيد من 1000 قرص طبي…

2024-01-26 / 14:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق