قضية حزب سياسي في طور التأسيس تصل القضاء

2024-01-26 / 23:08
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

ستواجه وزارة الداخلية في شخص وزيرها عبد الوافي لفتيت، أعضاء حزب سياسي في طور النشأة يحمل أسم “حزب تامونت للحريات” سبق ان وضع مؤسسوه ملفهم لدى وزراة الداخلية من اجل استصدار موافقة منها، غير أنها رفضت ملفهم وإحالته على القضاء الإداري بالعاصمة الرباط .

مبررات وزارة الداخلية لم يتم الإعلان عنها بعد بل وجّهت الملف إلى القضاء للحسم فيه ، مقابل ذلك صدر عن أعضاء الحزب الذي رفض ملفه ، بلاغ بهذا الخصوص ، اعتبر الرفض دون مبرر قانوني ، رغم استفاء ملفهم كل الشروط التأسيسية الشكلية والموضوعية القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما فيها إيداع ملفه التأسيسي لدى وزارة الداخلية”.

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‫6 تعليقات

  1. تبذيير المال اللعام بطريقة قانونية دستورية و كأاننا نحن من انشأنا ما يسسمىى االديموقراطية او انناا ااكثر ديموقرطية من بريطانيا و امريكا و كندا و الهند مجتمعين
    كفى من هذا العبث 34 حزب و 700000 جمعية و المال العام {ييبذر} بالفن

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  2. اصبحت الاحزاب اكثر من الجمعيات
    ما يخصنا هم الرجال الذين يعملون بصدق ونزاهة
    اما الاحزاب صارت كالحضيرة يتحاربون على المصالح الشخصية

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  5. مبررات وزارة الداخلية لم يتم الإعلان عنها بعد بل وجّهت الملف إلى القضاء للحسم فيه

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