فاجعة بسطات..حادثة سير تودي بحياة زوجين

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن حادثة سير وقعت صباح اليوم الجمعة بتراب جماعة بني يكرين دائرة سطات، أسفرت عن مصرع زوجين اثنين كانا على متن دراجة نارية.

وأضافت مصادرنا، أن الفاجعة نجمت عن اصطدام بين سيارة خفيفة ودراجة نارية كانت تقل رجل رفقة زوجته، الأمر الذي خلف حالة من الحزن والأسى بين صفوف ساكنة المنطقة، فيما انتقلت عناصر الدرك الملكي لفتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة الأليمة.

هذا وقد تم نقل الجثتين صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، فيما تم توقيف سائق السيارة ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية تمهيدا لتقديمه على أنظار العدالة.

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