هل لدى ريال مدريد رغبة في استعادة بنزيما من اتحاد جدة السعودي؟

2024-01-26 / 21:16
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كشف نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، حقيقة رغبته في عودة نجمه الفرنسي السابق كريم بنزيما إلى صفوفه.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي طلب من إدارة النادي الملكي إعادة مهاجم اتحاد جدة السعودي، الفرنسي كريم بنزيما لصفوف الفريق مجددا.

كما تردد أن بنزيما البالغ من العمر 36 عاما، يريد مغادرة الاتحاد السعودي بسبب معاناته من ضغوطات، بعدما انضم إليه الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد.

وارتبط اسم بنزيما بقوة بالعودة لريال مدريد، وفقا لرغبة أنشيلوتي حسب بعض التقارير الصحفية في إسبانيا، لكن المدرب الإيطالي نفى هذه الإشاعات.

وردا على سؤال حول التقارير التي تزعم أنه طلب من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إعادة التعاقد مع بنزيما، قال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الريال ولاس بالماس المقررة غدا السبت في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني: “إنها كذبة. لم أتحدث عن هذا مع النادي”.

كما نفى أنشيلوتي ادعاءات رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بأن الدوري الإسباني “فاسد” واتهامه للحكام بمحاباة ريال مدريد.

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‫4 تعليقات

  4. الجماهير العربية تفتقد إلى الروح الرياضية اذا انتصر فريقها تقوم الدنيا ولاتقعد وتمدح لاعبيها بالشعر واللحن واذا خسر تبدأ الجماهير بالسب والشتم.. الخ هذا لايوجد بالجماهير الأوروبية الكبيرة.

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