فتح باب التسجيل في الدورة الـ 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن فتح باب التسجيل أمام كور النشر والمؤسسات الراغبة في المشاركة في الدورة الـ 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب التي ستنظم بالرباط في الفترة ما بين 9 و 19 ماي 2024.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنه يمكن للراغبين في المشاركة من دور النشر والتوزيع، والمكتبات، والمؤسسات المعنية بالكتاب تقديم طلباتهم عبر التسجيل الإلكتروني في موقع المعرض https://inscriptions.siel.ma/

وأضاف المصدر ذاته أن باب التسجيل مفتوح إلى غاية تاريخ 04 مارس 2024.

يذكر أنه، وعلى غرار الدورتين السابقتين، ستنظم دورة 2024 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بفضاء OLM السويسي بالرباط.

يشار إلى أن تظاهرة المعرض الدولي للنشر والكتاب كانت تنظم بمدينة الدار البيضاء قبل أن يتم نقلها منذ دورتها ال27 إلى مدينة الرباط.

ومقابل ذلك، تمت برمجة معرض دولي جديد بالعاصمة الاقتصادية للمملكة هو “المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء” الذي نظمت دورته الأولى في نونبر الماضي.

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