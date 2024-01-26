نزار بركة ..مجهودات الحكومة متواصلة لمعالجة اشكالية الماء بجهة سوس

ع اللطيف بركة :هبة بريس

ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الجمعة 26 يناير أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة برسم دورة سنة 2023 بحضور والي جهة سوس ماسة – عامل عمالة كلاير إداوتنان، و عامل إقليم تارودانت ومدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ورئيس جهة سوس ماسة وبرلمانيين ، وممثلي الهيات المنتخبة.

الاجتماع خصص لتلاوة تقرير حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2022، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، فضلا عن الوقوف على مدى تقدم انجاز ميزانية سنة 2023.

وزير التجهيز والماء أشار في كلمته إلى أن انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة بمدينة تارودانت، يأتي في سياق خاص بالنظر لتداعيات زلزال الحوز على هذا الإقليم والجهود المبذولة على كافة المستويات لتجاوز آثاره وتداعياته.

وأوضح الوزير أن هذه الدورة من المجلس تتعقد في ظرفية مناخية استثنائية تتسم بقلة التساقطات المطرية، ومالها من انعكاسات على التزويد بالماء الصالح للشرب وعلى الأنشطة الفلاحية بهذه الجهة، وفي هذا الشأن، أفاد إشكالية الماء في كل أبعادها، مستحضرة التوجيهات الملكية السامية واكد نزار بركة أن مجهودات الحكومة متواصلة بالجهة وعلى كافة المستويات لمعالجة هذه الاشكالات.

وفي ذات السياق، استعرض الوزير منجزات المملكة الهامة في مجال الماء والمتمثلة في مواصلة انجاز أشغال تعلية سد المختار السوسي بإقليم تارودانت لتبلغ سعته 281 مليون متر مكعب حيث سيمكن هذا هذا المشروع، الذي بلغت نسبة إنجاز الأشغال بـه 42%، من تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين السقي بجهة سوس ماسة وكذا مواصلة إنجاز أشغال سد تامري، بعمالة أكادير إداوتنان، والتي بلغت نسبتها 23% ، بسعة تخزين 204 مليون متر مربع وستمكن هذه المنشئة ، من تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وكذا توفير مياه السقي والحماية من الفيضانات ، محطة تحلية مياه البحر بشتوكة آيت باها مما سيمكن من مواصلة تلبية حاجيات أكادير الكبير من الماء الصالح للشرب بصفة عادية وتغطية العجز الحاصل في الفرشة المائية لشتوكة ايت باها .

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن حوض سوس ماسة شهد على غرار باقي أحواض المملكة توالي الجفاف خلال ثماني سنوات الأخيرة،مما أثر سلبا على الواردات المائية بالسدود حيث بلغ العجز المسجل 75%. مصحوبا بارتفاع درجات الحرارة والذي ساهم في تسارع ظاهرة التبخر على مستوى حقينات سدود الجهة،حيث أن نسبة ملء سدود الحوض لم تتجاوز 10% إلى غاية 31 دجنبر 2023، مسجلة أدنى مستوياتها.

وإزاء هذا الوضع، أفاد وزير التجهيز والماء أنه تمت برمجة وتسريع إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة بجهة سوس ماسة في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والري 2027-2020. ومن المرتقب في هذا الشأن إنجـاز الشطر الثاني لمحطة تحلية مياه البحر باشتوكة قبل متم سنة 2026، لتأمين تزويد المنطقة بالماء الشروب والسقي بقدرة انتاجية تبلغ 46 مليون متر مكعب/ السنة، منها 18 مليون م3/السنة مخصصة للماء الصالح للشرب.

كما تمت برمجـة إنجاز محطـة جديدة بشاطئ أكلو لتأمين تزويد مدينة تيزنيت والمراكز المرتبطة بها، وكذلك تثمين سهلي رسموكة والمعذر بقدرة إنتاجية تقدر بـ 70.4 مليون م3/ السنة، منها 10.4 مليون م3/السنة مخصصة لمياه الشرب و60 مليون م3/ السنة لأغراض فلاحية، على أن يتم دخولها في الخدمة تدريجيا قبل متم 2027.

علاوة على هذا، أكد نزار بركة أن العديد من المشاريع تمت برمجة إنجازها بمجموع أحواض سوس ماسة، ومن أهمها :انجاز 7 سدود صغرى وتلية، منهـا سـدي اخفمان وأسيف مقورن بإقليم تارودانت ، بكلفةاجمالية تقدر بـ 71.30 مليون درهم خلال الفترة 2022-2024، على أن تتم برمجـة سـدود إضافية للفترة 2024-2027.

وتجدر الإشارة إلى برمجة إنجاز سد لمداد بحقينة تقدر ب 11 مليون متر مكعب، سنة 2024، بالجماعة الترابية سيدي واعزيز. ويتم حاليا إنجاز الدراسات التفصيلية لكل من سد أورير بالجماعة الترابية أولوز وسد بالجماعة الترابية تمالوكت وكذا مواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية ،ثم إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء.

وخلال اجتماع المجلس الاداري، تمت المصادقة على عدد مهم من اتفاقيات الشراكة تهم على الخصوص حماية مجموعة من أقاليم الحوض من مخاطر الفيضانات وكذا انجـاز مشاريع مندمجـة بقطاع الماء على مستوى إقليم سيدي افني، وتأهيل وتحسين جاذبية مدينة تيزنيت. كما تمت المصادقة أيضا على اتفاقيات شراكة تهم إنجاز وتجهيز المحطات الهيدرولوجية بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي سوس ماسة ،وايضا إنجاز دراسات جدوى السدود الصغرى والمتوسطة بجهة كلميم واد نون، علاوة على المصادقة على عقد امتياز لتعبئة المياه من منبع عين بوتبوقالت بإقليم تزنيت.

وعلى هامش انعقاد مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة بمدينة تارودانت، قام وزير التجهيز والمـاء بزيارة ميدانية للوقوف على مدى تقـدم إنجـاز

المشاريع المائية المهيكلة بهذا الإقليم وبجهة سوس ماسة عموما. في هذا الشأن، خصوصا على مستوى الجماعة الترابية أولاد برحيل حيث تم إطلاق أشغال تأهيل هذا المركـز مـن خـلال إنجاز أشغال تصريف مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات وكذا تهيئة الشارع الرئيسي على الطريق الوطنية رقم 07، فضلا عن تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز بكلفة اجمالية تقدر ب 220 مليون درهم.

كما قام الوزير بزيارة ورش تعليـة سـد المختار السوسي، والوقوف على نسبة تقدم الاشغال بسد تامري وكذا على حصيلة إنجاز مشاريع الوقاية من الفيضانات وإنجاز الأثقاب الاستكشافية بتراب جهة سوس ماسة.

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