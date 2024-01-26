العثور على الكوكايين داخل مكتب وزيرة التربية البلجيكية

2024-01-26 / 18:26
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هبة بريس _ وكالات

تم وضع موظفة في مكتب كارولين ديزير، وزيرة التعليم البلجيكية. رهن الحبس الاحتياطي بعد العثور على أكياس من الكوكايين في المكتب.

وكشفت وسائل إعلام بلجيكية عن مصادرة كمية كبيرة من المخدرات في مكتب وزيرة التربية والتعليم في بلجيكا، كارولين ديزير. حيث تمت استرجاع 50 علبة من الكوكايين من مكتب الوزيرة، وكانت هذه المخدرات تعود لنجل النائبة الاشتراكية.

وفي منتصف ديسمبر، علم الوزير “أن المساعد المسؤول عن المعدات واللوجستيات في مجلس الوزراء كان رهن الاعتقال”. ثم قرر أعضاء حكومته تفتيش مكتبه، حيث اكتشفوا “نحو خمسين كيساً تحتوي على مسحوق أبيض”.

وبالتالي لا علاقة للوزير بهذا الأمر. حتى أنها ساعدت في الكشف عن هذا الاتجار المزعوم بالمخدرات، بحسب وسائل الإعلام المحلية. وتعاون مكتبه مع المحققين، وفتح لهم أبواب مكتب المتعاون المتهم وجميع المباني التي كان يدخل إليها منذ 17 ديسمبر/كانون الأول.

ومن جانبهم، عثر المحققون على مبلغ 10 آلاف يورو مع الموظف إم في. الذي يعتقد أنه نجل فضيلة عنان، نائبة بروكسل والوزيرة السابقة. ولذلك ربما لم تنته هذه القضية من التأثير على الطبقة السياسية

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