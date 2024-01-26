ممثلة مغربية تظفر بجائزة أحسن عمل درامي بتركيا

2024-01-26 / 17:41
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نجلاء مزيان - هبة بريس

حصدت الممثلة المغربية الشابة محاسن المرابط جائزة أحسن عمل درامي يومي بتركيا، عن دورها في مسلسل “الأسيرة” الذي حقق نجاحا باهرا،والذي يعرض على قناة “كنال 7” التركية.

وجسدت الممثلة المغربية، دور البطولة  في المسلسل الدرامي التركي ” Esaret” “الأسيرة” إلى جانب الممثل التركي جينك تورون.

وتعد هذه التجربة الأولى لمحاسن المرابط ابنة مدينة القصر الكبير في مجال التمثيل، حيث كانت الوجه الإعلاني للعديد من العلامات التجارية التركية.

وجدير بالذكر أن محاسن انتقلت للعيش في تركيا عام 2018، من أجل متابعة دراستها، وتخرجت من جامعة نيشانتاشي بتركيا بدرجة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومن أكاديمية توماي أوزوكور للتمثيل.

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