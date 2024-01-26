فيلم “عصابات” في القاعات السينمائية في هذا التاريخ

هبة بريس - القسم الفني

تحتضن سينما ميغاراما بالدار البيضاء، يوم 29 يناير الجاري، العرض ما قبل الأول لفيلم «عصابات» للمخرج المغربي كمال لزرق.

وحسب القائمين على الفيلم، سيعرف العرض ما قبل الأول لهذا الفيلم الذي حظي بدعم برنامج «ورشات الأطلس» لتطوير المواهب للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حضور مخرج الفيلم وفريق العمل.

وحسب المصدر ذاته، فإن عرض فيلم «عصابات» في القاعات السينمائية سينطلق يوم 31 يناير الجاري.

ويحكي «عصابات» قصة عصام (عبد اللطيف المستوري) وابنه حسن (أيوب العبد)، اللذين دأبا على كسب قوتهما اليومي في إحدى الضواحي الشعبية للدار البيضاء، عبر أعمال إجرامية صغيرة لصالح رئيس إحدى العصابات. وفي إحدى الليالي، يموت في سيارتهما عن طريق الخطأ رجل كانا يقصدان خطفه، ليجدا نفسيهما أمام جثة يجب التخلص منها ومن هنا تبدأ مغامرتهما الليلية الطويلة في أسوأ أحياء المدينة.

وفاز فيلم «عصابات» بجائزة لجنة التحكيم برسم الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش (2023)، وذلك مناصفة مع المخرجة لينا سوالم من فلسطين عن فيلمها «باي باي طبريا».

كما فاز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة الثامنة من المهرجان الدولي للفيلم ببروكسيل (نونبر 2023)، وجائزة لجنة التحكيم ضمن فئة «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي 2023.

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