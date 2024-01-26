لـ”طرد النحس”.. الاتحاد المصري يذ.بح عجلا ويوزع لحمه على الفقراء
هبة بريس - وكالات
لجأ الاتحاد المصري إلى خطوة جديدة، للتغلب على لعنة الإصابات التي تواجه نجوم الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وقام عدد من مسؤولي الاتحاد المصري، بذبح عجل لتوزيعه على الفقراء، لتصحيح مسار المنتخب المصري في البطولة القارية، وتحديدا أزمة الإصابات التي تضرب الفراعنة.
هذا وتعرض محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، للإصابة في العضلة الخلفية، خلال لقاء غانا بالجولة الثانية بدور المجموعات، وغادر للعلاج في إنجلترا.
وخرج أيضا محمد الشناوي حارس المرمى من البطولة، وغادر إلى ألمانيا للعلاج من إصابته بخلع في الكتف.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
سيحدث لهم مثل ماحدث لتونس. بعدما ذبح الجمهور التونسي معزة لطرد النحس. وطردوا من التظاهرة. مصر نفس المصير. لي تايلعب الكورة تيربح…..
لا تنشروا أشياء تساعد على زرع الفتنة مع المصريين
مصر و شعبها ليست كالجارة الشرقية
و لا حول ولا قوة الا بالله
لـطرد النحس الاتحاد المصري يذبح عجلا ويوزع لحمه على الفقراء
لجأ الاتحاد المصري إلى خطوة جديدة للتغلب على لعنة الإصابات التي تواجه نجوم الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
Rah homa li welaw de3afin saraha
Hadchy rah kaywqe3 3adi ghi homa kayzido fih
سبقتكم تونس او مطفراتوش.أرض الكنانة اصبح يسكنها الجهلاء
انت دبح العجل هيبعد النحس والاصابات بركاتك يا شيخ صلاح
تحية الإخوة المصريين ..
مع كامل الاحترام للمنتخب المصري فإن أداءه ضعيف..
بالتوفيق والنجاح للكرة المصرية ..
كل الدعم والتوفيق للفراعنة..