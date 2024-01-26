إدارة الجمارك تعفي المستوردين الذي اقتنوا السلع من الخارج قبل يناير

2024-01-26 / 17:22
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قررت إدارة الجمارك المغربية إعفاء الموردين الذين اقتنوا سلعا من الخارج من أداء الرسوم الضريبية و ذلك وفق شروط حددها قرار لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

و في هذا الصدد، أفادت دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المستوردين الذي شرعوا في عملية اقتناء سلع استثمارية قبل دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ، يمكنهم الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد السلع الاستثمارية.

وأوضحت الدورية أن المديرية العامة للضرائب أبلغت، عن طريق المراسلة رقم D212/24/DGI/24/DGI، هذه الإدارة بأن المستوردين الذي شرعوا في عملية اقتناء هذه السلع الاستثمارية قبل دخول قانون المالية لسنة 2024 حيز التنفيذ، ويدلون بفواتير تم إعدادها من طرف موردين أجانب تشهد على إتمام أداء الثمن الإجمالي أو جزء منه قبل فاتح يناير 2024، يمكنهم المطالبة بالاستفادة من نظام الضريبة على القيمة المضافة المعمول به بتاريخ 31 دجنبر 2023، وبالتالي الاستفادة من الإعفاء من هذه الضريبة عند استيراد سلع استثمارية دون الخضوع لإجبارية تقديم الضمانات اللازمة والكافية.

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