السرقة بالعنف تجر شخصين للاعتقال بالبيضاء

2024-01-26 / 15:45
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 26 يناير الجاري، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيهما قد اعترضا سبيل سيدة وعرضاها للسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي تسبب في إصابتها بجروح بليغة بإحدى يديها، وذلك قبل أن يمكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من تحديد هويتيهما وتوقيفهما بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز الهاتف المحمول المتحصل من هذه السرقة والدراجة النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية أخرى تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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