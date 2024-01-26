جنوب إفريقيا: قرار محكمة العدل “نصر حاسم”

2024-01-26 / 15:06
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هبة بريس - وكالات

أشادت جنوب أفريقيا اليوم الجمعة “بالنصر الحاسم” لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا: “اليوم يشكل انتصارا حاسما لحكم القانون الدولي ومحطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.

وقالت المحكمة “على دولة إسرائيل.. أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.

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‫6 تعليقات

  1. القرار لا يرقى إلى مستوى نصرة الشعب الفلسطيني..لم يأمر دولة الاحتلال بوقف إطلاق النار..كل هذا يؤكد أن الطريق الوحيد لنصرة الشعب الفلسطيني هو المقاومة..فلا تفهم دولة الاحتلال إلا لغة القوة.

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  3. بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة

    رد

  4. أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية

    رد

  5. اليوم يشكل انتصارا حاسما لحكم القانون الدولي ومحطة مهمة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني

    رد

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