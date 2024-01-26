محكمة العدل الدولية تأمر بمنع “الإبا.دة الجماعية” في غزة

2024-01-26 / 14:59
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هبة بريس - وكالات

أمرت محكمة العدلال دولية اليوم الجمعة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكنها لم تصدر أمرا بوقف إطلاق النار في القطاع.

وقالت المحكمة، خلال تلاوة الحكم، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني.

وذكرت المحكمة أنها تنتظر من إسرائيل تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر من إصدار قرارات المحكمة.

وقالت المحكمة إن على “حماس الإفراج عن الأسرى فورا دون شروط”.

وقالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.

وأوضحت أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.

وأكدت المحكمة أنها “لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.

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‫7 تعليقات

  1. محكمة الظلم الدولية هناك إبادة جماعية محققة بوتين لم يقتل حتى 0.001 في المىة من الذي اللذين قتلهم الصهاينة وأصدرت هذه المحكمة الأمريكية بإمتياز مذكرة إعتقال بحقه هذه أذات في يد أمريكا

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  3. أمرت محكمة العدلال دولية اليوم الجمعة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة

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  6. المحكمة أنها تنتظر من إسرائيل تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر من إصدار قرارات المحكمة

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