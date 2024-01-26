بـ”الجرارات.”. مزارعون يقطعون الطرق السيارة والوطنية في فرنسا

2024-01-26 / 14:12
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هبة بريس - وكالات

ب”الجرارات”، قطع فلاحون ومزارعون الطرق السيارة والوطنية، صباح يومه الجمعة، بفرنسا.

وكان الطريق السريع الرئيسي (A1) الذي يربط باريس بشمال أوروبا، مقطوعا أمام السيارات بواسطة جرارات ورزم قش في موقعين، مما تسبب بصعوبات كبيرة.

وفي هذا الصدد، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال، الجمعة، إجراءات أولى بمفعول سريع تلبية لمطالب المزارعين الذين يتظاهرون منذ أسبوع، على ان يقرروا في ضوئها ما إذا كانوا سيستمرون في قطع الطرق في شمال البلاد وجنوبها أم لا.

ويواجه أتال أول أزمة خطرة منذ تعيينه، وسيلتقي المزارعين الجمعة لطرح “اقتراحات ملموسة لإجراءات تبسيط”، يرافقه وزير الزراعة مارك فيسنو.

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