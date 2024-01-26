الفنان المصري محمد هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

2024-01-26 / 13:23
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هبة بريس - القسم الفني

أعلن النجم المصري محمد هنيدي عن فرحته الكبيرة عقب حصوله على الجنسية السعودية، مشيرًا إلى أن هذا الشرف يعد خطوة مهمة في مسيرته الفنية والشخصية.

و أكد محمد هنيدي أن هذا التكريم يعد تقديرًا كبيرًا لمجهوده وإسهاماته في عالم الفن،قائلا :”الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين”.

وواصل قائلا:”شكراً خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكراً للمملكة العربية السعودية.. شكراً لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي”.

وبدوره،تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ مع تدوينة هنيدي قائلا: “اهلاً بيك بين اهلك واخوانك في مملكة الخير والعطاء”.. مطالباً هنيدي بجزء ثانٍ من فلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.

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